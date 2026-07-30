El pleno de la Diputación de Segovia aprueba un millón de euros para obras en pueblos y apoyo al deporte

Pleno de julio de la Diputación de Segovia. Cedida

El pleno de la Diputación de Segovia aprueba una modificación presupuestaria de casi un millón de euros. De esa cantidad, más de 800.000 euros proceden de remanentes de tesorería.

La medida ha salido adelante con el respaldo del equipo de Gobierno (PP) y del grupo socialista, frente a la abstención del resto de la oposición.

El reparto incluye 100.000 euros para el Ayuntamiento de Nava de la Asunción. El dinero se destinará a instalar un suelo homologado en el pabellón Guerre@s Naver@s.

Otros ocho ayuntamientos recibirán partidas para proyectos locales acordados durante las visitas del presidente a los municipios.

El deporte provincial también recibe un impulso clave para la próxima temporada:

BM Nava: 100.000 euros (en el año de su 50º aniversario).

100.000 euros (en el año de su 50º aniversario). Gimnástica Segoviana: 35.000 euros.

35.000 euros. Turégano CF: 25.000 euros.

25.000 euros. CD San Cristóbal: 20.000 euros.

20.000 euros. CD Coca y CD Cantalejo: 15.000 euros cada uno.

15.000 euros cada uno. CD Segosala: 11.000 euros.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral, defendió que estas inversiones responden a peticiones urgentes de los alcaldes. El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, destacó que el actual Gobierno ha multiplicado por seis la inversión en la provincia.

En los asuntos de trámite, la Diputación acordó personarse en el recurso presentado por el PSOE ante el TSJCyL contra la tasa de bomberos (SPEIS). Asimismo, se aprobó una modificación de la plantilla de personal que amortiza la plaza de adjunto a Intervención.

Veto a la mejora urgente de la carretera SG-V-2331

La oposición no logró sacar adelante sus propuestas en el turno de mociones. La mayoría absoluta del PP rechazó arreglar de forma integral la carretera SG-V-2331 entre Aldeanueva de la Serrezuela y Aldehorno.

El diputado de Red Viaria, Benjamín Cerezo, aseguró que la vía no es peligrosa y anunció la renovación del asfaltado y la señalización.

El debate subió de tono con la propuesta del PSOE para fiscalizar el gasto en publicidad institucional.

El presidente De Vicente acusó a los socialistas de «colonizar la televisión pública» y tachó la iniciativa de «ejercicio de cinismo». La moción fue rechazada.

Tampoco salieron adelante las mociones sobre la gestión de incendios tras el fuego de Brieva:

Izquierda Unida pidió un Plan Provincial de Prevención de Incendios. El PP votó en contra por considerarlo «oportunista» y defendió la labor de su cuerpo propio de bomberos.

Vox solicitó un plan extraordinario de ayudas para el sector primario de Brieva, pero se quedó solo al entender el resto de grupos que las ayudas ya están llegando desde las administraciones competentes.

La sesión, como es habitual, comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género.