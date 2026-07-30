Castillo, toro y tradición: así serán los originales vasos de las Fiestas de Cuéllar 2026 ideados por los más jóvenes

El Ayuntamiento de Cuéllar, a través de la Concejalía de Juventud y la Casa Joven, ha dado a conocer los ganadores del concurso de diseño de los vasos oficiales de las Fiestas de Cuéllar 2026.

Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años con el objetivo de fomentar su participación y creatividad en una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

El certamen ha premiado tres propuestas que serán las protagonistas de los vasos oficiales de las próximas fiestas.

Para ello, el Consistorio ha encargado la producción de un total de 1.000 vasos con las tres ilustraciones ganadoras, que se pondrán a la venta a partir del 12 de agosto en la Casa Joven al precio de un euro por unidad.

El primer premio ha sido para Diogo Herguedas Velasco, de 20 años y vecino de Cuéllar. Su diseño muestra el castillo de la villa como telón de fondo de un toro y un corredor, fusionando dos de los símbolos más representativos de las fiestas cuellaranas.

El segundo galardón ha recaído en Sandra Sancho Gil, de 29 años y natural de Torregutiérrez.

Su propuesta tiene como elemento central la tradicional montera de la corregidora cuellarana, una de las piezas más características del traje festivo local.

Por su parte, el tercer premio ha correspondido a Aldara Arranz Llorente, de 23 años y vecina de Cuéllar.

En su ilustración aparece un fotógrafo captando la imagen de un caballo que representa el escudo de la villa, mientras un toro ocupa el fondo de la escena, en un homenaje a la identidad y las tradiciones de las fiestas.

La entrega de premios y diplomas, tanto a los ganadores como al resto de participantes, tendrá lugar este sábado, 1 de agosto, a las 18:30 horas, en la Casa Joven de Cuéllar.

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en la organización de una exposición con todos los dibujos presentados al concurso.

La muestra se instalará en el patio del Ayuntamiento con la intención de inaugurarse antes del inicio de las Fiestas de los Toros, permitiendo a vecinos y visitantes contemplar el talento y la creatividad de los jóvenes participantes, además de reconocer su implicación en la vida cultural del municipio.

La Casa Joven refuerza su apuesta por promover la participación de la juventud en las tradiciones de Cuéllar y favorecer que las nuevas generaciones se impliquen de forma activa en unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.