Dos vehículos de los Bomberos de la Diputación de Segovia

Dos vehículos de los Bomberos de la Diputación de Segovia Diputación de Segovia

Segovia

Muere un hombre tras una colisión entre un vehículo y un tractor en Fresno de Cantespino

El fallecido quedó inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

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Un hombre de unos 30 años falleció este martes, en torno a las 14.17 horas, tras la colisión entre el turismo que conducía y un tractor con pala en el punto kilométrico 110 de la carretera N-110, a la altura de la localidad segoviana de Fresno de Cantespino.

De acuerdo con el alertante, tras el impacto el conductor del turismo se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo, por lo que la sala de operaciones del 1-1-2 trasladó el aviso a los bomberos de la Diputación de Segovia, de Aranda de Duero (Burgos), a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Sacyl, que envió, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Un vehículo de la Policía Local de Palencia

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento del hombre atrapado, y atendió además a tres hombres más, dos de unos 30 años y otro de alrededor de 60, a quienes se trasladó más tarde en ambas ambulancias al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).