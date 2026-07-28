Muere un hombre tras una colisión entre un vehículo y un tractor en Fresno de Cantespino

Un hombre de unos 30 años falleció este martes, en torno a las 14.17 horas, tras la colisión entre el turismo que conducía y un tractor con pala en el punto kilométrico 110 de la carretera N-110, a la altura de la localidad segoviana de Fresno de Cantespino.

De acuerdo con el alertante, tras el impacto el conductor del turismo se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo, por lo que la sala de operaciones del 1-1-2 trasladó el aviso a los bomberos de la Diputación de Segovia, de Aranda de Duero (Burgos), a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Sacyl, que envió, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento del hombre atrapado, y atendió además a tres hombres más, dos de unos 30 años y otro de alrededor de 60, a quienes se trasladó más tarde en ambas ambulancias al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).