La Feria Taurina de Cuéllar 2026 reunirá a figuras consolidadas, jóvenes promesas y expertos en corridas exigentes

Una corrida de toros en el municipio segoviano de Cuéllar Laura Martín

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado el cartel oficial de la Feria Taurina 2026, un ciclo que volverá a convertir a la villa en uno de los grandes referentes taurinos de Castilla y León.

La programación apuesta por un elenco de profesionales acostumbrados a enfrentarse a las denominadas corridas duras o toristas, un tipo de lidia que exige máxima preparación, técnica y valor ante un toro de gran seriedad y presencia.

La Plaza de Toros de Cuéllar mantiene así su prestigio, reconocida por la integridad de sus reses y por presentar un toro muy por encima de lo habitual en una plaza de tercera categoría.

Una característica que hace que numerosos toreros consideren Cuéllar una cita imprescindible dentro de la temporada.

Entre los nombres destacados figuran Juan de Castilla, Damián Castaño, José Carlos Venegas, Gómez del Pilar y Colombo, matadores que durante este año han formado parte de carteles en ferias de primer nivel como San Isidro, Pamplona o Ceret, plazas de máxima exigencia donde han demostrado su capacidad frente a encastes de gran dificultad.

La feria también reserva un importante espacio para las nuevas generaciones del toreo. En la novillada con picadores estarán presentes Aurelio Hernández, Gonçalo Alves, Salvador Herrero y Jorge Oliva, con una clara apuesta por el talento joven.

Además, dos de los novilleros cuentan con una vinculación directa con Castilla y León: Jorge Oliva y Pablo Atienza, naturales de Segovia, reforzando el compromiso de la feria con los profesionales de la tierra.

Del mismo modo, Jorge Oliva y Salvador Herrero llegan a Cuéllar como finalistas del Circuito de Novilladas de Castilla y León, consolidándose como dos de las grandes promesas.

Otro de los grandes atractivos será la corrida de rejones, que reunirá a tres destacados rejoneadores.

Cartel de la Feria Taurina de Cuéllar 2026 Ayuntamiento de Cuéllar

Encabezando el cartel estará Guillermo Hermoso de Mendoza, una de las máximas figuras del rejoneo actual. Junto a él participará Sebastián Fernández, que regresa tras protagonizar una brillante actuación en la pasada edición de la feria, y el portugués Francisco Palha, reconocido por su oficio, valentía y la calidad de su cuadra.

La Feria Taurina 2026 se abrirá el viernes 28 de agosto con el tradicional Gran Concurso de Cortes, Quiebros y Saltos, con reses de la ganadería de D. Isaías y Tulio Vázquez.

Los festejos continuarán con una corrida de toros el domingo 30 de agosto, con astados de Saltillo para José Carlos Venegas, Gómez del Pilar y Juan de Castilla. El lunes 31 de agosto será el turno de otra corrida de toros con reses de Partido de Resina, que lidiarán Damián Castaño, Colombo y Pablo Atienza.

La corrida de rejones llegará el martes 1 de septiembre, con toros de Rosa Rodríguez para Francisco Palha, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández.

La feria concluirá el jueves 3 de septiembre con la novillada con picadores, en la que se lidiarán reses de Aurelio Hernando para Gonçalo Alves, Salvador Herrero y Jorge Oliva.

Todos los festejos comenzarán a las 18:30 horas.

En cuanto a la venta de localidades, la renovación de abonos podrá realizarse del 19 al 23 de agosto, mientras que los nuevos abonos estarán disponibles desde el 24 de agosto y las entradas sueltas podrán adquirirse a partir del 26 de agosto, tanto en las taquillas de la Plaza de Toros como de forma online a través de Bacantix.

Los abonos tendrán un precio desde 70 euros.