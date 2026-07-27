Aguilafuente rememora un año más la impresión del primer libro en España, con el apoyo de la Diputación de Segovia

Presentación del Sinodal de Aguilafuente, este lunes en la Diputación de Segovia Diputación de Segovia

Un año más, la localidad de Aguilafuente vuelve su mirada al año 1472, ya que el Sínodo que acogió el pueblo supuso el origen del primer libro impreso en España.

Un hito que se rememora cada año con un programa de actividades que cuenta con el apoyo de la Diputación de Segovia, como ha quedado de manifiesto en la presentación que se ha desarrollado en el Salón del Trono, encabezada por la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Bravo.

Ha estado acompañada por el teniente alcalde del Ayuntamiento de ese municipio segoviano, Samuel Aragón, y por el presidente de la asociación Sinodal de Aguilafuente, Tomás Conde.

A lo largo del fin de semana se va a desarrollar un programa que tiene al teatro como protagonista, con alrededor de una decena de representaciones en las que se implican numerosos vecinos del pueblo.

También se podrá disfrutar con danzas medievales, propuestas para los más pequeños, comidas populares, conciertos o desfiles, entre otros.

Tanto los organizadores como la diputada han valorado el avance que supuso el invento de la imprenta y “su contribución a democratizar la cultura”, según Pilar Martín.

Se trata de la vigesimocuarta edición de un evento que, a lo largo de este tiempo, ha incorporado una veintena de representaciones teatrales, ilustrando pasajes de lo que pudo acontecer en el pueblo alrededor del Sínodo reunido en la iglesia de la localidad por el obispo Juan Arias Dávila y cuyas actas fueron recogidas por Juan Párix en ese primer libro impreso en España.

La principal novedad de este año llega en la dirección de esas representaciones, puesto que Daniel Herrero y Clara Gomara toman el testigo de Miguel Gómez y Miguel Nieto y se ponen al frente de un elenco configurado por vecinos de Aguilafuente prácticamente en su totalidad.

Es algo que ha remarcado también el teniente alcalde, Samuel Aragón, afirmando que es “la explicación de que esta iniciativa siga adelante veinticuatro años después”.

De las 24 obras existentes, este año se han seleccionado seis para ser representadas: ‘El Obispo y el Impresor’, ‘El Romance del Sinodal’, ‘Las Fabetinas’, ‘El Impresor Clandestino’, ‘El Pañuelo’ y ‘El Paseo de Fray Antón’.

Daniel Herrero ha explicado que el planteamiento de la nueva dirección es “seguir haciendo crecer un proyecto que ya es referente” y que constituye “la celebración de nuestra historia y de nuestra identidad”.

Y mirando ya a lo que el año que viene supondrá la vigesimoquinta edición y la celebración de las bodas de plata, el presidente de la asociación Sinodal de Aguilafuente, Tomás Conde, ha indicado que es “un orgullo” haber recibido el testigo de los pioneros de este proyecto y seguir manteniéndolo vigente.

Además, ha comparado el invento de la imprenta y el primer libro impreso en España con el descubrimiento de la penicilina por parte del doctor Fleming, porque contribuyó a “cambiar las relaciones”.

Las actividades del programa se irán desarrollando en Aguilafuente a lo largo del 31 de julio y del 1 y 2 de agosto, con la vuelta de la localidad 554 años atrás en el tiempo.