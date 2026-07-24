Un fin de semana único en la provincia de Segovia con actividades para disfrutar en varios preciosos pueblos

La provincia de Segovia despide el mes de julio con un fin de semana lleno de eventos culturales y festivos que invitan a salir a la calle a disfrutarlos. Los ayuntamientos han preparado un amplio y variado calendario de actividades, dirigidas a segovianos y visitantes.

Entre las que destacan los conciertos musicales, representaciones teatrales, rutas a pie o en bicicleta, competiciones deportivas y, cómo no, las fiestas patronales de muchos pueblos que empiezan este sábado y domingo con las festividades de Santiago y Santa Ana.

El ciclo ‘Enclave Multicultural’, con el que colabora la Diputación Provincial, llega el domingo a Riaza, con la actuación de The Shester’s La Chimba en la Plaza Mayor. En Cuéllar siguen las Veladas Musicales del verano en San Francisco, con A Contra Blues hoy viernes, mientras el domingo la Banda Municipal de Cuéllar deleitará a los asistentes en el Castillo.

También en clave musical, El Espinar celebra este fin de semana en San Rafael el Festival Fondi Folk, con la actuación esta noche de los logroñeses Denominación de Origen; el XXXVI Certamen de Dulzaina y Tamboril, con un homenaje a Joaquín Díaz, mañana sábado y, al día siguiente, un taller de percusión tradicional con mortero y pasacalles de la Escuela de Dulzaina y Tamboril de San Rafael.

Por otro lado, el Castillo de Pedraza será el escenario del ciclo cultural ‘Caprichos Musicales’, con el cantante y actor malagueño Zenet, en el día de hoy, y el cuarteto femenino Las Migas, el domingo.

Siguiendo con la programación provincial, en Nava de la Asunción rinden homenaje hoy, con el concierto de violín ‘Stolpersteine’ en la Plaza del Caño, a aquellos vecinos de la localidad que fueron deportados a campos de concentración nazis y sobrevivieron al Holocausto. Además, naveros y visitantes pueden disfrutar tanto hoy como mañana del Festival ‘Centolo Weekender’, de música independiente y alternativa, en la plaza de toros.

Y el domingo habrá canciones y versos al abrigo de la luna en la Plaza de la Asunción, dentro de En Clave de Mí ‘Lunarium’. Música en la calle habrá también esta noche en Cantalejo, con un concierto de verano de la Banda de Música de la Alborada Musical bajo la dirección de Víctor Sanz.

Y las melodías sonarán asimismo en otras tantas localidades este fin de semana; mientras mañana habrá concierto aniversario de Abrojo Folk en la Plaza España de Carbonero el Mayor, el Castillo de Turégano acogerá la actuación de la Banda Sinfónica de la Unió Musical d’Alquás (Valencia).

Por otro lado, el ciclo cultural ‘Escenario Patrimonio’ trae el fin de semana dos espectáculos a la provincia: hoy en Santa María la Real de Nieva, ‘Unamundo’, con Nestudio Producciones, en el Claustro del Monasterio de la Soterraña, y mañana en Sanchonuño ‘Caminos’, con TodoArt13, en la iglesia de Santo Tomás. Por otro lado, en Cantalejo se celebra el vistoso espectáculo de fuego en la calle ‘Furia’, en la Plaza de España.

Además, y como parte de la programación del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación, mañana sábado, Prádena acogerá la final de la iniciativa gastronómica de Alimentos de Segovia ‘Desafío gourmet’, que tendrá lugar entre los vecinos de la propia localidad y los de Palazuelos de Eresma. Será en la Plaza Mayor a partir de las 19:00 horas.

Este último fin de semana de julio ofrece también la oportunidad de disfrutar de dos de las muestras más consolidadas de la provincia.

Ayllón Medieval celebra este año su vigésimo octavo aniversario con espectáculos de calle, artesanía, antiguos oficios, cetrería, torneos y gastronomía, que atraerán a esta bonita villa a miles de personas y Navafría acoge a lo largo de mañana la XXV Feria de Artesanía de la Sierra, con exhibición de oficios artesanales y productos. Otra feria, la de Las Flores, se vivirá el domingo en Torreiglesias dentro de la Caravana de Alimentos de Segovia y de una manera más emotiva de lo previsto, después de lo acontecido esta semana con el incendio iniciado en Brieva, que obligó a varios vecinos de la provincia a ser desalojados de sus hogares y encontrar, precisamente en esta localidad, uno de los pueblos de acogimiento.

Fuentes de La Granja

Por otro lado, mañana sábado, festividad de Santiago, vuelve uno de los mejores espectáculos de la provincia. Las fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja ofrecen sus juegos de agua con su puesta en marcha al completo.

Sólo hay tres días al año en que todas las fuentes reales entran en funcionamiento: 30 de mayo, San Fernando, patrón de Patrimonio Nacional; 25 de julio, Santiago, patrón de España, y 25 de agosto, San Luis, patrón de La Granja.

También en honor a Santiago y Santa Ana, este fin de semana hay fiestas grandes en numerosas localidades segovianas, como Matabuena, Madriguera, Parque Robledo y Peñas del Erizo, Bercial, Sacramenia o Bernuy de Porreros. Además, en Villacastín tendrá lugar la Fiesta de los Kintos, en Riaza la Fiesta de la Juventud, y en Coca la fiesta de la Asociación de Peñas.

Senderismo y deporte

Para los que prefieren otras alternativas, la provincia también invita a participar en varias rutas de senderismo o asistir a eventos deportivos. En Cantalejo, esta noche hay organizada una ruta nocturna interpretada para conocer las estrellas que comenzará en Navalayegua.

Además, el domingo se disputa en la localidad briquera el VII OPPEN y la XIV Marcha MTB de Cantalejo, con dos circuitos de 43 y 76 kilómetros. En Otero de Herreros el domingo se desarrolla la tradicional ruta de bicicletas de montaña por las fiestas de Santiago; un recorrido de 40 kilómetros, con salida y meta en la ermita de la Virgen de la Adrada.

Finalmente, Valverde del Majano celebra un torneo de pádel y, durante toda la semana, La Estación de El Espinar ha acogido el evento deportivo del verano por excelencia de la provincia, el Open de Tenis Villa de El Espinar que celebrará la final de su cuadragésima edición el domingo.

Chiquichef en cuatro pueblos

El Salón del Trono del Palacio Provincial ha acogido la presentación de una iniciativa diseñada especialmente para los más pequeños del territorio segoviano, en una época en la que nuestros pueblos se llenan de niños en su periodo vacacional.

Aunque ese periodo de descanso no tiene por qué estar reñido con seguir aprendiendo, de manera práctica y divertida, para incorporar conceptos y hábitos recomendables para mantener el resto de sus vidas.

Un ejemplo lo constituye el campo de la nutrición, en el que las nuevas generaciones pueden asimilar nociones beneficiosas, al tiempo que comparten un rato divertido.

Es el espíritu fundamental de ‘Chiquichef’, como ha indicado la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, al desvelar los detalles de estos talleres lúdicos y educativos de cocina participativa, “diseñados para que los niños descubran el mundo de la alimentación de forma segura, creativa y divertida”.

La iniciativa va a arrancar el viernes, 31 de julio, en Gomezserracín. Posteriormente, pasará por Trescasas y Fuentidueña -el martes 4 y el viernes 7 de agosto, respectivamente-, antes de culminar su programación el martes, 11 de agosto, en Marazuela. Todos los talleres se desarrollarán a partir de las 11:00 horas y, en ellos, los participantes deberán superar retos divertidos, como juegos sensoriales, puzles, compras en un mercado simulado o talleres de corte adaptado. De este modo, aprenderán, desde la diversión, sobre nutrición, sobre el origen de los ingredientes o sobre hábitos saludables, entre otras cuestiones.

Al completar esas pruebas, conseguirán los ingredientes necesarios para que los pequeños chefs elaboren dos recetas sencillas y deliciosas, con las que potenciarán su autonomía y su creatividad: barquitos de pepino y tostadas pío-pío.

La actividad va a estar dirigida por profesionales, contando con la implicación tanto de la dietista-nutricionista, Sandra Gómez, como con la psicóloga sanitaria, Sara Jiménez. Magdalena Rodríguez ha destacado “el peso que tiene inculcar buenos hábitos alimenticios desde las edades más tempranas y crear conciencia sobre la incorporación de la diversión a algo tan esencial como la nutrición, como una vía para presumir de una provincia saludable”.