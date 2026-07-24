Cuéllar cede el bastón de mando a Judith Frutos y presenta a sus damas para las fiestas de 2026

Acto de presentación de la corregidora y las damas para las fiestas de Cuéllar 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Cuéllar.

El Ayuntamiento de Cuéllar acogió este jueves el acto oficial de entrega del bastón de mando a la Corregidora de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario 2026, Judith Frutos, un momento cargado de simbolismo con el que comienza una nueva etapa en el camino hacia las fiestas patronales.

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, fue el encargado de hacer entrega del bastón de mando a la Corregidora, deseándole, en nombre de toda la Corporación Municipal, que disfrute intensamente de una experiencia única junto a sus damas y sus familias.

Durante su intervención, el regidor destacó que este acto supone "un paso más en la preparación de todos los detalles previos a las fiestas" y animó a las tres representantes a vivir cada momento con intensidad.

"Todo llega y todo pasa muy rápido, por eso es importante disfrutar de cada instante como si fuera el primero", señaló.

Tras la entrega del bastón, Judith Frutos presentó oficialmente a las damas que la acompañarán durante las Fiestas de 2026: Laura Martín y Natalia del Olmo, con quienes aseguró compartir una estrecha amistad.

"Lo tenía muy claro desde el primer día. No solo quería que fueran mis damas porque son mis amigas, sino porque han estado conmigo en momentos muy importantes de mi vida y vivir esta experiencia junto a ellas lo hace todavía más especial", explicó la Corregidora. Judith Frutos, de 20 años, trabaja actualmente en una agencia financiera de Campaspero.

Durante el encuentro con los medios también quiso poner en valor sus raíces familiares, recordando con orgullo que pertenece a la familia conocida como "Los Susanos", en la que ya tienen a la primera Corregidora de Cuéllar.

En cuanto a su forma de vivir las fiestas, explicó que ha disfrutado de los encierros tanto desde La Suelta como desde las calles del recorrido, manteniendo además tradiciones familiares como ver el encierro junto a su abuela. Ahora afronta esta nueva responsabilidad "con mucha ilusión", consciente de que representará a toda la juventud de Cuéllar.

Entre los momentos que espera vivir con mayor emoción destacó el Pregón y, especialmente, la colocación del pañuelo al toro el Viernes de Toros, uno de los actos más representativos para la figura de la Corregidora.

Por su parte, Natalia del Olmo, de 20 años, opositora, aseguró que este nombramiento ha sido una sorpresa llena de ilusión y recordó cómo vivió el momento del sorteo, siendo una de las primeras personas en saber que Judith había resultado elegida.

Natalia destacó que espera disfrutar al máximo de una oportunidad "que solo pasa una vez en la vida" y coincidió en señalar el Pregón y el tradicional canto del "A por ellos" como el instante más emocionante de las fiestas.

La tercera integrante de la representación festiva será Laura Martín, de 26 años, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y trabajadora del Ayuntamiento de Cuéllar como community manager.

Laura explicó que ha vivido las fiestas desde diferentes perspectivas: primero como vecina, después desde el ámbito profesional cubriendo todos los actos y, este año, como dama de la Corregidora.

"Será una manera completamente distinta de vivir las fiestas, disfrutando de los mismos momentos, pero desde un lugar privilegiado", afirmó.

El acto concluyó con un encuentro distendido entre las tres representantes y los medios de comunicación, quienes pudieron conocer más de cerca a Judith, Laura y Natalia, sus trayectorias personales, su vinculación con las fiestas y la ilusión con la que afrontan un año que, sin duda, será inolvidable para las tres.

Con esta presentación oficial, Cuéllar continúa avanzando en los preparativos de unas Fiestas de Nuestra Señora del Rosario 2026 que ya comienzan a tomar forma y que contarán con Judith Frutos, Laura Martín y Natalia del Olmo como máximas representantes de la juventud cuellarana.