Baja a nivel 0 el incendio de Brieva que obligó a evacuar ocho localidades

La Junta de Castilla y León decidió esta mañana bajar a nivel cero el incendio de Brieva (Segovia) que se originó en la tarde del pasado lunes y afectó, en un primer momento, a ocho localidades de la zona, cuyos vecinos fueron evacuados a otros municipios.

Así, los residentes en Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón y Carrascal de la Cuesta fueron dirigidos a Torreiglesias; los de La Cuesta, Aldeasaz y Berrocal a Sotosalbos; y los de Caballar a Turégano por el rápido avance de las llamas.

Además, se cortaron al tráfico tres carreteras provinciales, la SG-P-2222, de Turégano a Torrecaballeros; la SG-V-2362 y la SG-V-2366 y, por recomendación de la Guardia Civil, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León lanzó ‘ES Alert’ a los ciudadanos de la zona, ya que se trata de un área con numerosas edificaciones aisladas.

Ante el avance en los trabajos de extinción, a última hora del martes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Segovia acordó realojar a los vecinos de los núcleos de población evacuados excepto los de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, que el miércoles por la mañana volvieron a sus casas.

Ahora, aunque en nivel cero, la Junta recalcó que el fuego sigue activo y trabajan sobre el terreno afectado, aún por perimetrar, un total de 17 medios, entre los que se encuentran un técnico y dos agentes medioambientales.

También participan tres cuadrillas terrestres, tres autobombas y un bulldócer sobre los puntos calientes fundamentalmente localizados en los términos de Adrada de Pirón, Losana de Pirón y en las inmediaciones de Carrascal de La Cuesta.

Se trata de paquetes de paja que continúan humeando y algunos fresnos sobre los que se mantienen las labores de extinción y vigilancia. Por su parte, la causa probable que provocó las llamas sigue en investigación.

Humo visible

Respecto al humo que a esta hora es visible en distintos puntos de la geografía provincial, hay que señalar que no procede del incendio de Brieva. La inversión térmica puede hacer que el humo de los incendios forestales se transporte a grandes distancias y este fenómeno se está produciendo hoy en distintas partes de Segovia, debido al humo de los grandes incendios que se encuentran activos en el entorno de la provincia.

Para la autoprotección frente al humo, se aconsejó salir a la calle solo en caso de urgencia o necesidad, mantener puertas y ventanas cerradas, usar mascarilla en el exterior y en caso de emergencia llamar al 112.