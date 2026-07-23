Miguel Ángel de Vicente afianza alianzas clave para el futuro de la provincia de Segovia con la UVa y la Junta

La nueva vicerrectora del campus María Zambrano de la UVa, Mamen Garrido, y el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su reunión de este jueves Diputación de Segovia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha recibido esta mañana la visita institucional de la nueva vicerrectora del campus María Zambrano de la UVa, Mamen Garrido, con quien ha podido departir durante un tiempo acerca de las diferentes colaboraciones que ambas entidades mantienen en materia de Educación.

Así, y emplazándose al fin del verano para continuar perfilando junto al vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, diferentes proyectos que podrían ver ampliada esa colaboración, De Vicente y Garrido han conversado acerca del impacto positivo en el medio rural de iniciativas como 'El Acueducto del Saber' o la Cátedra de Estudios Escuela Segoviana.

Del mismo modo, el convenio que ambas instituciones mantienen para la modernización de los servicios públicos a través del uso de la inteligencia artificial sigue vigente.

También el reciente acuerdo, firmado a tres partes con el centro asociado de la UNED, para el desarrollo del Centro de Transferencia del Conocimiento también han formado parte de una conversación que ha transcurrido entre la cordialidad y la disposición de ambas partes a dar continuidad al entendimiento.

Promoción turística

Por otro lado, el despacho del presidente de la institución provincial también ha sido punto de encuentro con el nuevo director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Iñaki Sicilia, quien, aprovechando su visita a Segovia, también ha compartido unos minutos de reunión con Miguel Ángel de Vicente.

En la misma han estado presentes el diputado de Turismo, Javier Figueredo, y la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso.

El director general de Turismo, Iñaki Sicilia, junto al presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su reunión de este jueves Diputación de Segovia

El encuentro ha servido para hablar de manera superficial sobre las acciones de promoción turística de la provincia y para comentar la actualidad; no sólo en lo relativo al sector, sino también en lo referente al reciente incendio iniciado en Brieva, que ha mantenido a ambas instituciones coordinadas en la extinción del fuego.