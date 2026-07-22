“Tuvimos que soltarlos”: Isabel Aaiún huye con sus caballos del incendio de Brieva y se pierde la celebración del Mundial

Isabel Aaiún y sus caballos, muy cerca del incendio. EE

La cantante Isabel Aaiún no ha podido participar en la celebración por la victoria de España en el Mundial debido al incendio forestal declarado en Brieva, en Segovia.

La artista tiene una finca con caballos en la zona y ha permanecido pendiente durante las últimas horas de la evolución de unas llamas que llegaron a aproximarse peligrosamente a la propiedad.

La autora de ‘La Potra Salvaje’, canción que se convirtió en una de las bandas sonoras de la victoria de la selección española en la Eurocopa de 2024, ha compartido en sus redes sociales varios vídeos en los que relata la angustia vivida.

“Tenemos que desalojar los caballos porque el fuego cada vez está más cerca y no sabemos muy bien qué va a pasar”, explicaba la cantante en una de las primeras grabaciones.

Aaiún advertía entonces de la rapidez con la que avanzaba el incendio y del riesgo que existía para las numerosas explotaciones ganaderas situadas en el entorno.

“Hemos tenido que desalojar porque el fuego viene corriendo, viene muy rápido, y aquí hay un montón de fincas con animales que no sabemos qué va a pasar”, relataba.

Los caballos, sueltos ante el avance del fuego

La situación se complicó cuando una reactivación de las llamas se dirigió hacia la finca en la que se encontraban los animales.

Ante el peligro, la cantante y las personas que estaban con ella decidieron soltar a los caballos para evitar que quedaran atrapados.

“Hemos tenido que soltar los caballos porque ha habido una arrancada del fuego que venía corriendo hacia la finca y hacia la zona donde estamos”, señaló.

Una vez que el viento comenzó a perder intensidad y el fuego pareció estabilizarse, comenzaron la búsqueda de los animales.

“Ahora los estamos buscando para ver por dónde andan, porque están sueltos por aquí”, explicó.

La principal preocupación en ese momento era localizarlos y comprobar que todos se encontraban fuera de peligro.

“Están a salvo de momento y parece que la cosa está un poco mejor”, añadió.

Aaiún reconoció que todavía había bastante humo en la zona, aunque la reducción del viento ayudó a mejorar la situación.

“Parece que está un poco más controlado y el viento también se ha calmado”, afirmó.

La intención era devolver los caballos a la finca en cuanto las condiciones de seguridad lo permitieran.

“Estamos todos bien”

Horas después, la cantante publicó una nueva actualización con noticias más tranquilizadoras.

Aaiún explicó que el fuego se había quedado muy cerca de su propiedad, pero que finalmente la finca parecía encontrarse fuera de peligro.

“Parece que nuestra zona, a pesar de que se ha quedado súper cerca el fuego, ya está a salvo”, comunicó.

La artista pudo regresar al lugar en el que se encontraban los caballos y confirmar que los animales estaban bien.

“Acabamos de venir a verlos y están bien, todo está bien”, aseguró.

Entre el frente del incendio y su finca se encontraban otras tres o cuatro propiedades, según explicó en sus redes sociales.

La cantante también mostró el paso constante de medios aéreos que continuaban trabajando sobre la zona afectada.

“No dejan de pasar hidroaviones porque el fuego está muy cerquita, pero parece que lo están controlando”, manifestó.

Aaiún quiso agradecer los numerosos mensajes de apoyo, ánimo y ofrecimientos de ayuda recibidos durante las horas de mayor incertidumbre.

“Os he leído casi todos, pero no puedo contestaros porque hay muchísimos”, reconoció.

La artista terminó su mensaje tranquilizando a sus seguidores y explicando que ni ella ni las personas que se encontraban en la finca necesitaban ayuda.

“Estamos todos bien y no necesitamos nada, gracias a Dios”, concluyó.