El incendio de Brieva baja a nivel 1 y permite el regreso de todos los evacuados

El incendio forestal declarado en Brieva, en Segovia, ha descendido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 después de evolucionar favorablemente durante la noche.

La mejora de la situación ha permitido autorizar el regreso a sus viviendas de todos los vecinos que todavía permanecían evacuados y levantar las restricciones que continuaban vigentes.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), reunido a primera hora de la mañana, ha acordado que los habitantes de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, las dos últimas localidades desalojadas, puedan volver a sus casas.

Las carreteras afectadas también han sido reabiertas y ya no existe ninguna limitación al tráfico.

Así lo ha explicado el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado desplegado para coordinar el operativo.

“El incendio ha evolucionado bastante bien durante la noche y se ha propuesto la bajada a nivel 1”, ha señalado Sánchez.

El responsable autonómico ha destacado que todo el perímetro se encuentra “bastante estable”.

La reducción del nivel de gravedad implica que ya no existe una amenaza directa para los núcleos habitados.

“Al bajarlo a IGR 1 no hay peligro para la población y se ha decidido poder realojar a todas las localidades que estaban evacuadas”, ha confirmado.

Intenso trabajo durante la noche

La evolución favorable ha sido posible gracias a las labores desarrolladas durante toda la madrugada por las cuadrillas nocturnas y la maquinaria pesada.

Los equipos se han concentrado en reforzar las líneas de defensa y consolidar el perímetro para impedir que las llamas vuelvan a ganar terreno.

“Ha habido un trabajo intenso durante toda la noche con las cuadrillas y con maquinaria pesada para reforzar el perímetro”, ha explicado el director general.

Sánchez ha valorado también la movilización mantenida desde el inicio del incendio, con la participación de numerosas cuadrillas, vehículos terrestres y medios aéreos.

“Ha habido mucha actividad durante estos días y hemos podido aplacarlo”, ha afirmado.

El fuego obligó inicialmente a evacuar ocho núcleos de población debido a la velocidad con la que avanzaron las llamas.

La propagación estuvo favorecida por las fuertes rachas de viento y por la abundancia de cereal y pasto seco.

Durante la jornada anterior ya se había autorizado el regreso de los vecinos de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón.

También se había levantado el confinamiento de Pelayos del Arroyo.

Berrocal y Carrascal de la Cuesta permanecieron evacuadas de manera preventiva hasta la nueva reunión del Cecopi.

Finalmente, los responsables del operativo han considerado seguro el regreso de sus habitantes.

Vigilancia ante las altas temperaturas

Pese a la buena evolución, la Junta ha advertido de que los trabajos continuarán durante las próximas horas.

El incendio está muy estabilizado, pero todavía será necesario vigilar el perímetro, eliminar los puntos calientes y evitar posibles reproducciones.

Ángel Sánchez ha recordado que las condiciones meteorológicas previstas no son favorables.

Existe una alerta para este miércoles y el jueves que se mantendrá también durante el viernes en las provincias situadas más al este de Castilla y León.

“El incendio está muy estabilizado, pero es necesario seguir trabajando porque las condiciones meteorológicas no son las mejores en este momento”, ha advertido.

Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento pueden aumentar el riesgo de reactivación tanto en este incendio como en otros puntos de la Comunidad.

Por ello, el operativo permanecerá desplegado y mantendrá una vigilancia especial mientras continúe el episodio de calor.

Llamamiento a la prudencia

El director general ha pedido también la colaboración de los ciudadanos para detectar rápidamente cualquier nuevo foco.

Sánchez ha insistido en que los avisos tempranos son fundamentales para evitar que un pequeño conato se convierta en un gran incendio.

“Pedimos a la población que siga dándonos las alertas de cualquier conato o inicio de incendio”, ha manifestado.

El responsable autonómico ha reclamado, además, “mucho cuidado con las negligencias y con los posibles accidentes” que puedan producirse durante las actividades habituales.

La Junta considera que la evolución del incendio de Brieva es “muy favorable”.

No obstante, mantendrá activos los medios necesarios hasta que el perímetro quede completamente asegurado.

La prioridad será consolidar el trabajo realizado, vigilar las zonas más sensibles y evitar que las condiciones meteorológicas provoquen una reactivación de las llamas.