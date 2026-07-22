La Diputación de Segovia recarga el depósito de La Cuesta después de que el incendio de Brieva agotase los recursos

La Diputación de Segovia recarga el depósito de agua de La Cuesta después de que el incendio de Brieva agotase los recursos Diputación de Segovia

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de Segovia recargó el depósito de agua de La Cuesta, núcleo perteneciente al municipio de Turégano, que permite asegurar la sostenibilidad hidráulica para la población, después de que los recursos de ese punto se agotasen en las tareas de extinción del fuego de Brieva.

En ese sentido, el Speis contribuye a garantizar una necesidad básica para la población que tuvo que ser desalojada, teniendo en cuenta que ese depósito no solo nutre a esa localidad sino a otros puntos de la zona.

La recarga natural a partir de los acuíferos y el agua que llega desde la sierra, apuntaron desde la institución provincial, se completaría de una manera "muy lenta", por lo que fue aconsejable el papel de los bomberos de la Diputación.

Ello por medio de la bomba nodriza pesada del parque central de Palazuelos de Eresma, con capacidad para 12.000 litros de agua, hasta culminar la recarga de 24.000.

El director técnico del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, Carlos Castro, subrayó que este servicio "no solo se ha diseñado para las tareas de extinción y rescate, sino teniendo en cuenta capacidades logísticas como esta, con vehículos polivalentes".