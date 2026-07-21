Evolución favorable del incendio de Brieva tras una noche intensa: estudian el regreso de los evacuados

La situación del incendio forestal declarado este domingo en Brieva (Segovia), que obligó a evacuar ocho núcleos de población y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por la amenaza a las poblaciones cercanas, evoluciona favorablemente tras una noche de intenso trabajo sobre el terreno.

Según ha informado la Junta de Castilla y León a primera hora de este lunes, las labores desarrolladas durante la madrugada han permitido asegurar con maquinaria pesada buena parte del perímetro del incendio, lo que supone un importante avance en las tareas de control del fuego.

El incendio alcanzó una gran velocidad de propagación durante la jornada del domingo debido a la combinación de fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar los 50 kilómetros por hora, y a la presencia mayoritaria de cereal y pasto seco, un combustible fino que favoreció el rápido avance de las llamas.

Durante las próximas horas, los esfuerzos del operativo se centrarán en completar el cierre del perímetro y en la eliminación de los numerosos puntos calientes que todavía permanecen activos en distintas zonas afectadas por el incendio.

El técnico del Puesto de Mando Avanzado durante la noche, Pablo Peña Hernando, ha destacado la intensidad de los trabajos realizados para contener el avance del fuego y consolidar las líneas de defensa creadas durante las últimas horas.

Reunión del Cecopi para analizar el regreso de los evacuados

Paralelamente, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) permanece reunido durante la mañana de este lunes para evaluar la evolución del incendio y decidir las medidas que se adoptarán respecto a los vecinos desalojados.

La principal cuestión sobre la mesa es determinar si las condiciones de seguridad permiten el regreso progresivo de los habitantes evacuados durante la tarde y noche del domingo.

El rápido avance del fuego obligó a evacuar ocho núcleos de población: Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón y Carrascal de la Cuesta, cuyos vecinos fueron trasladados a Torreiglesias; La Cuesta, Aldeasaz y Berrocal, cuyos residentes fueron dirigidos a Sotosalbos; y Caballar, cuyos habitantes fueron evacuados hacia Turégano.

La decisión sobre la vuelta a sus viviendas dependerá de la evolución de las tareas de extinción a lo largo de la mañana y de la seguridad que ofrezca el perímetro una vez concluyan los trabajos previstos por el operativo.

Aunque la evolución es positiva, los responsables del incendio mantienen la prudencia y continúan trabajando para garantizar que el fuego quede completamente estabilizado antes de rebajar las medidas de protección adoptadas durante la emergencia.