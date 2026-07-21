Imagen de las fiestas de Cuéllar de 2025

Imagen de las fiestas de Cuéllar de 2025 Nacho Valverde ICAL

Segovia

El Ayuntamiento de Cuéllar presenta este jueves a la Corregidora y Damas de las Fiestas de la Virgen del Rosario

Serán las encargadas de representar a la juventud durante los festejos y durante un año completo.

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El Ayuntamiento de Cuéllar ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa para presentar oficialmente a la nueva corregidora de las Fiestas de 2026 y a sus damas que serán las encargadas de representar a la juventud durante los festejos y durante un año completo.

La corregidora, Judith Frutos, y sus damas, Natalia del Olmo y Laura Martín, se presentarán y responderán a todas las preguntas que se les planteen con el fin de conocerlas y saber más sobre sus funciones en estos festejos.

El artista Daniel Aguado durante la presentación del mural en el municipio segoviano de Cuéllar, este martes

La rueda de prensa tendrá lugar este jueves, 23 de julio, a las 19:00 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Cuéllar.