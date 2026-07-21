El Ayuntamiento de Cuéllar presenta este jueves a la Corregidora y Damas de las Fiestas de la Virgen del Rosario

El Ayuntamiento de Cuéllar ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa para presentar oficialmente a la nueva corregidora de las Fiestas de 2026 y a sus damas que serán las encargadas de representar a la juventud durante los festejos y durante un año completo.

La corregidora, Judith Frutos, y sus damas, Natalia del Olmo y Laura Martín, se presentarán y responderán a todas las preguntas que se les planteen con el fin de conocerlas y saber más sobre sus funciones en estos festejos.

La rueda de prensa tendrá lugar este jueves, 23 de julio, a las 19:00 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Cuéllar.