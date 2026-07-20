La Diputación de Segovia abre el plazo de solicitudes para participar en la Muestra Provincial de Teatro

Los grupos teatrales interesados en participar en la vigesimonovena edición de la Muestra Provincial de Teatro ya pueden solicitar su presencia, después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) haya publicado la convocatoria destinara a entidades sin ánimo de lucro que forman o que cuentan con una agrupación teatral.

Una publicación que culmina el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia en la sesión que celebró el pasado 14 de julio y que dio el visto bueno a las bases para regular el acceso y la participación de esos grupos teatrales.

Las solicitudes deben realizarse a través de la Sede Electrónica de la institución provincial, discurriendo el plazo para presentarlas entre este martes, 21 de julio, y el próximo 21 de agosto, inclusive.

Las representaciones de la Muestra Provincial de Teatro tendrán lugar del 5 al 29 de noviembre en el Teatro Juan Bravo.

Por otro lado, el BOP publica también la resolución de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que sostengan en la provincia escuelas de música en las que se impartan enseñanzas de música tradicional segoviana.

A este proceso han concurrido cuatro solicitantes en tiempo y forma y la resolución confirma la ayuda para todos ellos. En concreto, se trata de los ayuntamientos de Cuéllar, Carbonero el Mayor, San Pedro de Gaíllos y el Real Sitio de San Ildefonso, que obtienen subvenciones que oscilan entre los 735 y los 3.000 euros.

El vicepresidente primero y diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha señalado “la importancia de seguir apoyando el desarrollo de manifestaciones culturales en el territorio provincial”.

Por un lado, con “el impulso a las agrupaciones teatrales aficionadas, que mantiene actividad a lo largo de todo el año implicando a personas de distintas edades en torno a esa disciplina y que cuentan con un acicate más al tener la posibilidad de desplegar su trabajo sobre las tablas del Juan Bravo en la Muestra Provincial”.

Pero también ha valorado el empuje a “la formación que se brinda en varios de nuestros pueblos en tornos a nuestros sones más tradicionales, de manera que ese patrimonio inmaterial atesorado por nuestros antepasados y que ha llegado hasta hoy a través de varias generaciones siga teniendo garantizada la permanencia en el imaginario de toda la provincia”.