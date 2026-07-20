Declarado un incendio de nivel 2 en Brieva por amenaza seria a poblaciones

El incendio en el municipio segoviano de Brieva Naturaleza Castilla y León

La Junta de Castilla y León declaró en torno a las 15.30 horas el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal en la localidad de Brieva, en la comarca de Navafría (Segovia) por amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Actualmente actúan sobre la zona, aún en perimetración, un total de 24 medios. Entre ellos, dos técnicos y cinco agentes medioambientales. También cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres cuadrillas helitransportadas. Además, intervienen cuatro helicópteros.

Por su parte, la causa probable que ha provocado el incendio continúa en investigación.