El incendio en el municipio segoviano de Brieva

El incendio en el municipio segoviano de Brieva Naturaleza Castilla y León

Segovia

Declarado un incendio de nivel 2 en Brieva por amenaza seria a poblaciones

Actualmente trabajan sobre el terreno 24 medios.

Más información: Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Monsagro

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La Junta de Castilla y León declaró en torno a las 15.30 horas el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal en la localidad de Brieva, en la comarca de Navafría (Segovia) por amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Actualmente actúan sobre la zona, aún en perimetración, un total de 24 medios. Entre ellos, dos técnicos y cinco agentes medioambientales. También cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres cuadrillas helitransportadas. Además, intervienen cuatro helicópteros.

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Por su parte, la causa probable que ha provocado el incendio continúa en investigación.