Un precioso pueblo segoviano se convierte en el gran escenario de la Noche en Blanco y Negro de la Diputación

La villa caucense acogió anoche con gran éxito una nueva edición del Festival de Pianos en la Calle, consolidado ya como una de las propuestas culturales más singulares del verano en la provincia.

La Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Coca volvieron a unir patrimonio y música con otra Noche en Blanco y Negro que transformó algunos de los espacios más emblemáticos de Coca en un gran escenario al aire libre.

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones celebradas en distintos municipios de la provincia, el festival recaló este año en Coca, donde congregó a cientos de asistentes con una propuesta que permitió disfrutar de una experiencia musical única mientras recorrían el extraordinario patrimonio histórico de la localidad.

La velada comenzó con la ya tradicional propuesta de Piano Libre, que permitió a pianistas aficionados y estudiantes interpretar distintas piezas ante el público; como la mejor antesala de los conciertos programados de forma simultánea y rotatoria en la Explanada del Castillo, la Torre de San Nicolás y el Paseo de las Olmas.

Pasadas las nueve de la noche, tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la noche: el tradicional encendido de las velas que iluminan los tres pianos, gracias a la colaboración de The Olphactory. La cálida iluminación envolvió los escenarios en una atmósfera única, realzando la belleza del patrimonio de Coca y convirtiendo la música y el entorno en los grandes protagonistas de la velada.

En esta edición sonaron de manera ininterrumpida tres pianos, dos pianos de cola y un piano gran cola, por los que fueron rotando los distintos artistas a lo largo de la noche, permitiendo que el público pudiera disfrutar de todas las propuestas musicales mientras recorría los diferentes escenarios. El programa reunió a destacados intérpretes de estilos muy diversos.

La soprano María Eugenia Barcia, acompañada al piano por Alicia Maroto, ofreció un recorrido por la zarzuela y la canción española.

El pianista Pedro Ojesto, junto al trompetista Antonio García, acercó al público una sugerente propuesta de flamenco jazz. La copla y el homenaje a Chavela Vargas llegaron de la mano del pianista Benjamín R. Mitte y la cantante Amparo Malo, quienes contaron además con la participación como artista invitada de la trombonista Raquel Rojo.

El jazz tuvo un protagonismo especial con el trío formado por Maestro Moriles al piano, Cuco Pérez al acordeón e Ignacio “Búho” Vidaechea al saxofón. Completaron el cartel la pianista María Soldado Bermúdez y el dúo formado por Laura Sierra y Julia Mora, que interpretaron un repertorio de música clásica para piano a cuatro manos.

La Noche en Blanco y Negro ha vuelto a confirmar su consolidación como una de las propuestas culturales más singulares del verano segoviano.

Desde su nacimiento en Sepúlveda, el festival ha recorrido Turégano, Ayllón, Riaza, El Espinar, Fuentidueña, Prádena, Cuéllar y, este año, Coca, llevando la música en directo a algunos de los enclaves patrimoniales más destacados de la provincia. La combinación de talento artístico, patrimonio monumental e iluminación ambiental volvió a convertir esta cita en una invitación a descubrir la provincia de Segovia desde una perspectiva diferente, poniendo en valor sus municipios a través de la cultura.