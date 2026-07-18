La Diputación de Segovia destina ayudas de hasta 840 euros para que 28 pueblos desarrollen ‘Identidanza’

La Diputación de Segovia distribuye ayudas a 28 pueblos para el proyecto Identidanza. Fotografía: Diputación de Segovia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Segovia (BOP) ha publicado en su edición de este 15 de julio la resolución de la convocatoria pública de subvenciones de cara al desarrollo de ‘Identidanza’.

Va a ser la primera edición de este programa lanzado desde el Área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Segovia, para dar cabida a actuaciones, exhibiciones o espectáculos de danza, siempre ligados a piezas musicales, pasos de baile o coreografías transmitidos en nuestros pueblos a través de generaciones y, por tanto, identificables como parte del patrimonio cultural de esas comunidades.

Al proceso abierto han concurrido veintiocho solicitantes en tiempo y forma, que van a recibir subvenciones que van desde los 240 hasta los 840 euros, con un total concedido que suma 13.335 euros.

Así, recibirán esa ayuda para programas actuaciones los municipios de Abades, Adrados, Armuña, Caballar, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Castrojimeno, Espirdo, Etreros, Fresno de Cantespino, Fuente de Santa Cruz, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Hontalbilla.

También Lastras del Pozo, Martín Muñoz de las Posadas, Montuenga, Navafría, Navalmanzano, Palazuelos de Eresma, Pinarejos, Ribota, Roda de Eresma, Samboal, San Cristóbal de Cuéllar, Santo Tomé del Puerto, Torrecilla del Pinar, Turégano y Valle de Tabladillo. El periodo para desarrollar las actuaciones discurre hasta el 1 de noviembre.

Astronomía para jóvenes

Por otro lado, el BOP ha publicado también la resolución por la que se conceden subvenciones en concurrencia competitiva a ayuntamientos de la provincia y entidades locales menores para la realización de talleres de astronomía para jóvenes.

Treinta y cuatro solicitantes han concurrido en tiempo y forma, habiendo concedido a todos una ayuda. El importe global es de 10.676’02 euros. Atendiendo las bases de la convocatoria, se subvenciona un porcentaje variable, que oscila entre el treinta y el setenta por ciento, tal y como recoge la publicación, con cantidades que van desde los 152’46 euros hasta los 490.

En este caso, las entidades que forman parte de la relación son Abades, Arcones, Arroyo de Cuéllar, Casla, Coca, Collado Hermoso, Corral de Ayllón, Cuéllar, Duruelo, Encinillas, Espirdo, Fresno de Cantespino, Fuentesoto, Garcillán, Juarros de Voltoya

También Navafría, Otero de Herreros, Rapariegos, Ribota, Santa María la Real de Nieva, Santiuste de San Juan Bautista, Santiuste de Pedraza, Santo Tomé del Puerto, Sepúlveda, Trescasas, Turégano, Vallelado, Valtiendas, Valverde del Majano, Veganzones, Villeguillo, Campo de Cuéllar, Chatún y Moraleja de Coca.