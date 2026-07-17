La provincia de Segovia se convierte este fin de semana en escenario de cultura y fiesta para disfrute de todos

Un fin de semana más, la provincia de Segovia se convierte en escenario de cultura y fiesta. Municipios e instituciones se afanan en organizar actividades para disfrute de vecinos y visitantes, que ya a mediados de este mes de julio llenan el territorio.

Estos días, varios festivales aterrizan en los pueblos, como la ‘Noche en Blanco y Negro’, que organiza la Diputación de Segovia.

Coca acoge este sábado esta muestra musical de pianos en la calle, concretamente en tres lugares: la explanada del Castillo, la Torre de San Nicolás y la Muralla.

A Sangarcía, Fresno de Cantespino y Carbonero el Mayor llega este viernes y sábado el VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, un lugar de encuentro entre artes escénicas, patrimonio y turismo.

La iglesia de San Bartolomé de Sangarcía ofrece la obra ‘Reflejos por Nereida’, la iglesia de San Nicolás de Bari de Fresno el espectáculo ‘Anonadante’, de Gonzalo Granados Magia, y la Plaza España de Carbonero, ‘Castilla Mestiza’, con Amalgama Folk.

Y el Festival de Música de Segovia (MUSEG) se extiende este fin de semana a la provincia con muestras de toques de campana, en Navas de Oro, Coca y Santa María la Real de Nieva.

La música sigue siendo la protagonista de muchos de los eventos que se celebran este verano en la provincia, con estilos muy diferentes, pero con atractivo para todos los públicos.

El Real Sitio de San Ildefonso continúa con sus ‘Noches del Real Sitio’, de la Fundación Katarina Gurska, con actuaciones de piano y hasta un ‘Cancionero de Palacio’, un viaje por la música y el teatro en la Corte de los Reyes Católicos.

En Cuéllar, las Veladas Musicales animan estas noches las calles, este viernes con Bigblach Rhino, el sábado con baile de salón y latino, y Joseba Gotzon en ‘Así Cantan las Corales’, y el domingo con La Original Cartoon Band. Para los que prefieren otros estilos, Torrecaballeros y Ciruelos de Coca celebran este sábado sus festivales de rock.

En el ‘Torrerockfest’ están previstas las actuaciones este sábado de Mississippi Queen&The Wet Dogs, Uncle Sal y The Bo Dereck’s. Y el ‘Arrea Majo’ de este año trae viernes y sábado a Ciruelos, entre otros, a The Power, Juana y la Palangana y La Troupe de la Merced.

La promoción del folclore siempre destaca en las actividades de los pueblos. Así, este sábado Laguna Rodrigo celebra el Festival Folclórico Las Cabezuelas, con el Grupo de Coros y Danzas Nuestra Señora de la Esperanza, de Lillo (Toledo) y el Grupo Folclórico La Peana, de Laguna.

En Prádena tiene lugar el mismo día el XVIII Festival Folclórico, con la actuación de Barbacana, de Villoria de Órbigo, y el Grupo de Danzas de Prádena. Nava de la Asunción ha organizado tres conciertos para el fin de semana: Arraigos Musicales, el viernes; Esencia Cuban, el sábado, y Mayalde, el domingo.

Y en Navafría ha sido acogido con mucho interés el curso de pandereta al estilo de Segovia que impartirá este sábado el folklorista Carlos Porro.

Se trata de una actividad más para promocionar la música y las danzas de la provincia, dentro de las Jornadas de Folklore Segoviano que organiza el Ayuntamiento, con un gran éxito, ya que se han ocupado todas las plazas previstas.

Asimismo, a partir de este mes empiezan las fiestas locales de verano a lo largo de toda la provincia. Villaverde de Íscar, con sus festejos en honor a Santa Librada; el núcleo de Carrascalejo, de Palazuelos de Eresma, y el barrio de La Estación de El Espinar, son tres ejemplos este fin de semana.

Verbenas, comidas, procesiones, humor y alegría inundan sus calles estos días, y animan a los segovianos a participar de sus fiestas.

Sepúlveda acoge este fin de semana su popular Fiesta de los Fueros, en la que se conmemora el Fuero otorgado a la Villa por el conde Fernán González, reviviendo el ambiente del mercado medieval y llenando sus calles de artesanos, colorido, magia, fuego, historia y animación.

Destaca el espectáculo de la Música de las Antorchas en las noches del sábado y domingo.

Por otro lado, el Real Sitio de San Ildefonso alberga este fin de semana el VI Festival en Familia, un evento que ha nacido de la necesidad de promover actividades que propicien la convivencia y la conciliación familiar, con actuaciones de ‘El señor de las peonzas’ este viernes, en la Plaza de Los Dolores, e ilusionismo y humor en las inmediaciones del polideportivo de Valsaín, con Pepín Banzo.

Y muy variado sigue el programa para este fin de semana. Nava de la Asunción y Riaza han organizado sus certámenes de pintura rápida; en Coca tendrá lugar este viernes un encuentro literario con la presentación del libro ‘Líbranos del mal’, de Gustavo González Gallego, a cargo de Ruth Iglesias-

Y en Cantalejo, en la celebración del Precentenario de José Rodao (1865-1927), se celebra el sábado un recital de poesía y lectura de poemas de Rodao a cargo de sus familiares.

Varias batucadas por las calles de Cantalejo y Nava de la Asunción, una cata solidaria de helados en el Centro Cultural Carlos León de Torrecaballeros, y las jornadas de observación estelar el sábado y domingo desde el mirador de Becerril, organizadas dentro del ciclo ‘Enclave Multicultural’ de la Diputación de Segovia, cierran un amplio programa social y cultural en toda la provincia.