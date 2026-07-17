La CHD declara de emergencia las obras para garantizar el abastecimiento de agua a Segovia y su entorno

El embalse del Pontón Alto, en la provincia de Segovia Turismo Castilla y León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha declarado de emergencia las obras para construir una infraestructura provisional que permitirá bombear agua desde el embalse del Pontón Alto hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rancho El Feo.

Esta instalación abastece a la parte alta de la ciudad de Segovia mediante agua procedente del embalse de Puente Alta.

Con esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, se reforzará el abastecimiento de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de Segovia.

Además, al poder utilizar también el agua del embalse del Pontón Alto, será necesario detraer menos agua de Puente Alta. De este modo, se ayudará a evitar problemas de suministro cuando el embalse tenga menos agua de la habitual o cuando la calidad del agua haga más difícil su aprovechamiento.

Tras la formalización del contrato, la previsión es que los trabajos se inicien con carácter inmediato con un plazo de ejecución de menos de dos meses.

Todas las administraciones implicadas coinciden en la necesidad de impulsar una estrategia conjunta para modernizar las infraestructuras hidráulicas, optimizar la gestión del recurso y garantizar un suministro de mayor calidad y eficiencia para los municipios afectados.

Cabe recordar que, hasta la fecha, la CHD ha tomado la iniciativa en todas las actuaciones encaminadas a aliviar las consecuencias del vaciado de El Tejo y ha garantizado en todo momento el suministro de agua a la población.

Para ello rehabilitó más de 24 kilómetros de conducción desde el embalse de Puente Alta a El Espinar y construyó un nuevo sistema de bombeo con una inversión íntegramente financiada por el organismo. De esta forma, la intervención de la Confederación ha respondido exclusivamente a criterios de seguridad, interés general y garantía del suministro.

El objetivo ha sido siempre proteger a la población, evitar el desabastecimiento y facilitar una transición ordenada hacia un nuevo sistema de abastecimiento.