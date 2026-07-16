La Primitiva deja un gran premio de miles de euros, alegría y felicidad en Segovia y el bote crece a los 38 millones

Imagen del punto de venta. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves, 16 de julio, no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos y el reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 38 millones.

De Primera Categoría (6 aciertos) hay un boleto acertante que se va a llevar 1.289.029,27 euros en Andújar (Jaén).

Mientras que de Segunda Categoría (5 aciertos y el complementario) hay cuatro boletos acertantes. Uno de ellos validado en Segovia, en la Administración de Loterías número 11, en vía Roma, 32.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 38-11-31-27-06-01. El complementario ha sido el 41 y el reintegro el 0. El Joker el 6168299.