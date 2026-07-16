Pino confirma un nuevo positivo de Enfermedad de Newcastle en Gomezserracín

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, confirmó hoy un nuevo caso de Enfermedad de Newcastle en la localidad segoviana de Gomezserracín.

Pino, que presentó en las Cortes regionales su programa de actuaciones para la legislatura, precisó que ya son 19 las granjas afectadas, ya no solo en Valladolid, sino también en Segovia y en Zamora.

El consejero remarcó que ya hay más de 1,4 millones de animales afectados por esta enfermedad, con un importante impacto económico, y resaltó el trabajo de contención que están llevando a cabo los servicios veterinarios. Además, remarcó la coordinación con el ministerio, al que reclamó que se hagan cargo de la mitad de las indemnizaciones,