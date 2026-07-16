Homenaje con honores para Paola Vallejo, campeona de España de gimnasia rítmica

Paola Vallejo siendo recibida en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Fotografía: Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, y el concejal de Deportes, Álvaro García, recibieron en el Ayuntamiento, el miércoles 15 de julio, a la joven deportista, que estuvo acompañada por sus padres.

Durante el acto institucional, ambos representantes municipales hicieron entrega a Paola de un diploma conmemorativo y un obsequio como muestra del reconocimiento y agradecimiento del municipio por llevar el nombre del Real Sitio de San Ildefonso a lo más alto del deporte nacional.

Paola Vallejo Cotero ha conseguido proclamarse campeona de España, colgándose la medalla de oro en la categoría Alevín Absoluto de la Copa de España de Conjuntos, celebrada en Castellón.

El mayor éxito llegó junto a sus compañeras del CDE Sierra Madrid —Elisa, Paula, Leyre y Clara—, con quienes realizó un brillante ejercicio de cinco aros, ejecutado con gran precisión y calidad técnica, que les permitió alcanzar el primer puesto del podio y proclamarse campeonas de España.

A este extraordinario resultado se suma otro importante logro deportivo. Paola también participó en el Campeonato de España de Equipos Absoluto, en la modalidad individual, formando equipo junto a su compañera Leyre, consiguiendo situarse entre las diez mejores gimnastas de España con un meritorio Top 10 nacional.

Este doble éxito es el reflejo del talento, la constancia, el sacrificio y el trabajo diario de Paola, así como del compromiso de sus compañeras y del excelente trabajo desarrollado por el equipo técnico y las entrenadoras del CDE Sierra Madrid.

Durante la recepción, el alcalde y el concejal de Deportes felicitaron personalmente a la joven gimnasta por su brillante trayectoria, destacando que su ejemplo representa los valores del deporte y constituye un motivo de orgullo para todos los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso.

Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar la más sincera enhorabuena a Paola Vallejo Cotero, a sus compañeras de conjunto, a sus entrenadoras, a su familia y al CDE Sierra Madrid, por este histórico éxito que demuestra que el esfuerzo, la dedicación y la ilusión son el camino para alcanzar las metas más ambiciosas.