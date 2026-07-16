El Centro de Transferencia del Conocimiento para el sector cárnico de Segovia suma un nuevo aliado

El proyecto del Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC) que la Diputación de Segovia promueve en torno al sector cárnico y toda su cadena de valor sigue sumando elementos y creciendo hacia lo que será una realidad que englobe todo el espectro de uno de los ámbitos económicos más relevantes en la provincia de Segovia.

Si recientemente, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, sellaba sendos convenios de colaboración con la Fundación UVa y con la UNED, ahora se ha reunido con la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia, María José Tapia, que ha confirmado el apoyo de esa entidad al proyecto.

En ese sentido, De Vicente ha valorado la adhesión de la Cámara, ya que “contar con más agentes dinamizadores de nuestro territorio debe conducir a que el CTC no solo sea una realidad, sino un éxito y una herramienta de utilidad para todas las actividades implicadas en el proceso que va desde la producción de los sectores cerealistas y ganaderos hasta el consumo cárnico final, pasando por la transformación y la distribución y la industria, entre otros”.

Por ello, el músculo que supone la Cámara de Comercio al aglutinar gran parte del tejido empresarial e industrial del territorio segoviano permite contar con un elemento más para hacer crecer el proyecto.

De esta manera, el acuerdo alcanzado con el ámbito académico va a permitir desarrollar investigaciones y estudios, orientados hacia aspectos concretos que se relacionen con todo ese proceso del sector cárnico, apareciendo cuestiones como el envasado o el consumo energético, entre otros.

Y con esa vía, se establecerá la transferencia de conocimiento en un sentido que parte desde el nicho académico. Pero interesa igualmente el saber que da la práctica del sector en la actividad cotidiana y en cada uno de los eslabones de la cadena. “Un conocimiento a partir del trabajo de campo que puede aportar elementos muy importantes”, como ha valorado María José Tapia, incidiendo en que la Cámara constituye “una representación universal de todas las empresas de la provincia, con la posibilidad de trasladar un bagaje que se refiera a ellas mismas y a sus necesidades”.

En esa línea, ha mostrado su seguridad en que el trabajo conjunto con la Diputación de Segovia puede redundar en “actuaciones beneficiosas que hagan crecer el tejido empresarial”. Y no solo el segoviano sino el relacionado con el sector cárnico en toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

No en vano, como han recalcado tanto De Vicente como Tapia, el CTC está concebido para dar servicio a todo el entramado regional relacionado con ese campo de actividad y, en consecuencia, convertirse en referencia, teniendo en cuenta que nace al amparo del Plan Territorial de Fomento que impulsa la Junta de Castilla y León en Segovia.

El presidente de la institución provincial ha recordado la voluntad de la Diputación de firmar un convenio de colaboración próximamente con la Federación Empresarial Segoviana, de manera que se incorpore al proyecto del CTC a las dos asociaciones profesionales cárnicas que engloba la patronal provincial.