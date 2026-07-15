Ya es oficial: la Diputación de Segovia dará ayudas de 3.000 euros a las empresas por cada nueva contratación indefinida

Imagen de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha aprobado, en su sesión de este martes, las bases reguladoras de dos convocatorias de ayudas económicas.

Por un lado, están orientadas a la modernización de los espacios industriales municipales, y por otro a incentivar el asentamiento de empresas mediante el empleo local, a través del Plan Radica 2026.

De esta manera, la institución provincial mantiene su compromiso con las zonas industriales de la provincia y, en primer lugar, lanza la segunda convocatoria de ayudas para mejorar los espacios industriales, destinada a municipios de la provincia y dotada con un presupuesto de 200.000 euros.

El objetivo principal es financiar obras de adecuación, mejora y digitalización de las zonas industriales de titularidad pública.

De este modo, se busca tanto retener a las industrias ya instaladas como aumentar el atractivo de los municipios de cara a nuevas inversiones.

Para la mayoría de los municipios, la Diputación asumirá el 70% del coste total del proyecto (con un gasto máximo subvencionable de 18.000 euros), correspondiendo el 30% restante al beneficiario. Igualmente, siguiendo la línea del Plan Territorial de Fomento, los 57 municipios de la zona nordeste de la provincia verán financiado su proyecto hasta en un 90%.

Por ello, el diputado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, ha destacado que, “para fomentar el empleo y consolidar la actividad económica, es fundamental que las zonas industriales se doten de infraestructuras y servicios de calidad, con una gestión avanzada y una mayor planificación”.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, a contar a partir del primer día hábil siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

En cuanto a la segunda de las líneas, referida a ayudas a empresas por localización en espacios industriales de la provincia -Plan Radica 2026-.

El objetivo de esta convocatoria es la financiación de los gastos de inversión en aquellas empresas localizadas en espacios industriales de la provincia que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

De igual modo, también cuenta con una dotación presupuestaria de 200.000 euros. Podrán solicitar las ayudas las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones para ser consideradas pyme, así como grandes empresas, que se encuentren situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia y sus entidades locales menores y en sus respectivos espacios industriales.

Moral ha manifestado que, “teniendo en cuenta el esfuerzo que supone crear y desarrollar una empresa en un espacio industrial, desde la Diputación convocamos estas ayudas con el objetivo de respaldar a nuestras empresas, ofreciéndoles el apoyo necesario para fortalecer y hacer crecer el tejido industrial de la provincia de Segovia”.

Esta convocatoria vincula la inversión a la creación de empleo estable.

Las empresas recibirán una ayuda fija de 3.000 euros por cada nueva contratación indefinida o por la conversión de un contrato temporal a fijo. El límite máximo de subvención por empresa se sitúa de forma general en los 16.000 euros, un importe que se eleva hasta los 18.000 euros en el caso de los negocios radicados en el Nordeste de la provincia. El plazo de solicitud de esta ayuda finaliza el 21 de septiembre.