Cuéllar busca voluntarios para que su etapa de La Vuelta Ciclista a Castilla y León sea un éxito

El Ayuntamiento de Cuéllar y el Club Ciclista San Miguel han hecho un llamamiento a todas aquellas personas que deseen colaborar como voluntarias en la organización de la llegada de la III Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23.

La segunda etapa finalizará en Cuéllar el próximo 22 de julio, con una llegada prevista en torno a las 17:22 horas en la calle del Palacio.

La Vuelta Ciclista a Castilla y León es una competición con una larga tradición dentro del ciclismo español. Nacida en 1985, durante décadas formó parte del calendario profesional internacional, siendo escenario de victorias de algunos de los grandes nombres del pelotón mundial y contribuyendo a proyectar la imagen de Castilla y León a través del deporte.

Tras dejar de disputarse en categoría profesional, la prueba inició una nueva etapa centrada en las categorías Élite y Sub-23, con el objetivo de impulsar el ciclismo de base y ofrecer una plataforma de competición de alto nivel a las jóvenes promesas que aspiran a dar el salto al profesionalismo.

En sus tres ediciones como prueba Élite y Sub-23, la carrera se ha consolidado como una cita destacada del calendario nacional, reuniendo a algunos de los mejores equipos españoles y extranjeros.

Además del componente deportivo, la Vuelta mantiene su vocación de recorrer diferentes provincias de la Comunidad, promocionando el patrimonio, el turismo y la riqueza paisajística de Castilla y León.

En el caso de Cuéllar, la llegada de la segunda etapa supondrá una oportunidad para mostrar el patrimonio histórico y monumental de la villa, con el castillo, las murallas y su conjunto histórico como telón de fondo de una jornada que atraerá a corredores, equipos, aficionados y medios de comunicación. La meta, situada en la calle del Palacio, convertirá las calles de la localidad en el epicentro del ciclismo durante la tarde del 22 de julio.

Para garantizar el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad tanto de corredores como de espectadores, la organización necesita contar con la colaboración de voluntarios, que desempeñarán labores de apoyo en el recorrido, información al público y control de distintos puntos del circuito, siendo una pieza fundamental para el éxito del evento.

Las personas interesadas en formar parte del dispositivo de voluntariado pueden ponerse en contacto con el Club Ciclista San Miguel a través de su perfil de Instagram @cdc_san_miguel.

Desde el Ayuntamiento de Cuéllar y el Club Ciclista San Miguel se anima a vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa y colaborar en un acontecimiento deportivo que volverá a

situar a la villa en el mapa del ciclismo nacional y que supone una excelente oportunidad para demostrar, una vez más, la implicación y hospitalidad de la ciudadanía cuellarana.