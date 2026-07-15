La CHD declarará la emergencia e iniciará las obras para garantizar el abastecimiento de agua a Segovia y su entorno

El embalse del Pontón Alto, en la provincia de Segovia Turismo Castilla y León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se comprometió este miércoles a declarar la emergencia de las obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua a Segovia y su entorno.

En concreto, para construir una infraestructura provisional que permitirá el bombeo de agua desde el embalse del Pontón hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Rancho del Feo, según informaron desde el Ayuntamiento de Segovia.

Una vez formalizada esta declaración, los trabajos comenzarán de forma "inmediata" con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a la capital y a los municipios integrados en la Mancomunidad de la Mujer Muerta, así como a Palazuelos de Eresma y El Espinar, dada la complicada situación por la que atraviesan.

Así se lo trasladó esta misma mañana la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, al alcalde de Segovia, José Mazarías, durante la reunión telemática que ambos mantuvieron, según indicaron.

El encuentro supuso la respuesta a la petición formulada por el regidor segoviano en la reunión celebrada el pasado 9 de julio, en la que solicitó que se adoptaran las decisiones necesarias con la máxima celeridad ante la delicada situación del sistema de abastecimiento.

En la reunión también participaron la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Dolores Pascual y el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente.

También los alcaldes de El Espinar, Otero de Herreros, La Losa y Navas de Riofrío, así como representantes de la Mancomunidad de la Mujer Muerta.

Estado de El Tejo

Durante el encuentro también se abordó el estado de la presa de El Tejo y la necesidad de impulsar una solución “definitiva” a los problemas estructurales de abastecimiento de agua que afectan a esta zona de la provincia.

En este sentido, todas las administraciones coincidieron en que las obras de emergencia constituyen una respuesta “inmediata” a la situación actual, “pero que resulta imprescindible avanzar en una alternativa estable y a largo plazo que garantice el suministro de agua en el futuro”.