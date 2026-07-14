Once heridos, entre ellos una bebé y una niña, en un choque de cuatro coches en Segovia

Once personas han resultado heridas tras una colisión en la que se vieron implicados cuatro turismos en la carretera N-110, a la altura del municipio segoviano de Espirdo.

El accidente se produjo a las 18.49 horas de este lunes, 13 de julio, en el kilómetro 186 de la vía.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que alertaba del choque. En un primer momento, el comunicante señaló que no había personas heridas.

El centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia. Poco después, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para al menos dos personas, un varón adulto y una bebé.

Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, ante el elevado número de afectados, se desplazaron tres ambulancias de soporte vital básico.

Los sanitarios atendieron a once personas. Entre ellas había siete mujeres de entre 20 y 49 años, dos varones jóvenes, una niña de unos diez años y una bebé.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Segovia en la UVI móvil y las tres ambulancias.