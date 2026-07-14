Daniel Aguado rinde homenaje a la identidad de Cuéllar con un emotivo mural

El artista Daniel Aguado durante la presentación del mural en el municipio segoviano de Cuéllar, este martes Ayuntamiento de Cuéllar

El artista Daniel Aguado ha presentado 'Cuellaranas 2026', un mural concebido como homenaje a la tradicional jota cuellarana con motivo del 105 aniversario de su creación.

La obra, ubicada en la Huerta de la Alegría, pone en valor la cultura popular y las tradiciones que forman parte de la identidad de Cuéllar, convirtiéndose en un nuevo espacio de reconocimiento al patrimonio cultural de la villa.

El mural fue inaugurado en un acto que reunió a vecinos, representantes municipales, dulzaineros, tamborileros y familiares de Cecilio Benito.

La presentación culminó con la interpretación de la jota 'A por ellos', en un emotivo homenaje a una composición que, más de un siglo después de su nacimiento, continúa siendo uno de los principales símbolos de las fiestas y de la identidad cuellarana.

La obra es el resultado de un amplio proceso de investigación desarrollado por Daniel Aguado junto a vecinos, músicos e historiadores, además de la consulta de numerosas publicaciones sobre la historia de Cuéllar.

Ese trabajo previo ha permitido trasladar al mural buena parte del imaginario colectivo de la localidad.

"Este proyecto mural es un homenaje a esta jota tradicional cuellarana en el cumplimiento del 105 aniversario, aunque el trasfondo va mucho más allá, ya que mi inspiración se remonta a los orígenes populares", explica el artista.

Dulzaina, tamboril y encierros

La composición reúne algunos de los elementos más representativos de la cultura cuellarana.

La dulzaina y el tamboril ocupan un lugar protagonista, junto a escenas inspiradas en los encierros camperos y referencias a la jota 'A por ellos' y a Cecilio Benito, cuya labor fue fundamental para conservar este legado musical.

La elección de una gama de colores orgánicos, inspirada en los paisajes castellanos durante el verano, refuerza además el vínculo entre la obra y su entorno.

El proyecto también ha supuesto un importante reto técnico y artístico.

Antes de iniciar la intervención fue necesario acondicionar el soporte del mural y adaptar el diseño a las particularidades arquitectónicas del espacio, un proceso que llevó al artista a modificar la composición durante la ejecución para conseguir el mejor resultado.

Un sello de identidad

Durante la inauguración, el alcalde de Cuéllar destacó el valor de una obra que rinde homenaje a una de las señas de identidad de la localidad y puso en valor el trabajo de documentación realizado por Daniel Aguado para convertir la memoria colectiva de varias generaciones en una creación artística contemporánea.

Con 'Cuellaranas 2026', Daniel Aguado invita a vecinos y visitantes a redescubrir el patrimonio cultural de Cuéllar y a reivindicar la importancia de conservar y transmitir unas tradiciones que siguen formando parte de la vida cotidiana de la villa.

"Esta canción es para todos y todas un sello de identidad de nuestra tierra. ¡Viva la cultura popular!", concluye el artista.