La Diputación de Segovia financia los planes contra incendios de 49 municipios con 120.000 euros

Bomberos de la Diputación de Segovia Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia destinará cerca de 120.000 euros a financiar la elaboración de los planes de actuación de ámbito local ante emergencias por incendios forestales de 49 entidades locales de la provincia, tras la publicación el pasado 8 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones.

La iniciativa permitirá que los ayuntamientos beneficiarios redacten estos documentos de planificación con financiación pública.

Para ello, la convocatoria cuenta con una dotación conjunta de 120.000 euros, de los que 76.600 euros son aportados por la Diputación de Segovia y los 43.400 euros restantes por la Junta de Castilla y León.

Cada una de las entidades locales seleccionadas recibirá una ayuda de 2.448 euros destinada a cubrir los gastos derivados de la elaboración de estos planes.

La convocatoria contempla como subvencionables los trabajos realizados entre el 20 de abril de 2025 y el 30 de diciembre de 2026.

Los planes deberán ajustarse a los requisitos fijados en las bases de la convocatoria, publicadas junto con la relación completa de entidades beneficiarias en la página web de la Diputación de Segovia.

Entre las condiciones establecidas figura la obligación de elaborar toda la documentación en formato digital mediante la aplicación específica para la digitalización de guías de respuesta y planes de actuación de ámbito local frente a incendios forestales.

El objetivo de este sistema es garantizar que la información incluida en los planes sea interoperable y pueda ser consultada por las administraciones competentes.

Además, la documentación deberá incorporar el contenido mínimo exigido por el anexo sexto del Plan Infocal y mantenerse actualizada siempre que se produzcan modificaciones en sus contenidos básicos.

Asimismo, los planes de actuación deberán superar la revisión técnica de la Junta de Castilla y León.

Para ello, será necesario obtener un informe favorable, que se tramita a través de la propia aplicación informática utilizada para la elaboración de los documentos.

Tras la resolución de concesión de las ayudas, los municipios beneficiarios deberán formalizar la aceptación de la subvención.

El plazo para presentar la correspondiente instancia permanecerá abierto hasta el próximo 20 de julio.

Con este trámite, las entidades locales podrán acceder a la financiación prevista para completar unos planes que constituyen una herramienta básica para mejorar la planificación y la respuesta ante posibles incendios forestales en el ámbito municipal.