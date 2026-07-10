Magia, humor, ilusionismo y acrobacias para disfrutar del Festival en Familia en La Granja de San Ildefonso

Imagen de archivo de una de las ediciones del Festival en Familia de La Granja. Ayto Real Sitio de San Ildefonso

El Festival de las Noches Mágicas de La Granja volverá a ser el escenario que acoja, un año más, el ya consolidado Festival en Familia.

Un evento que nació de la necesidad de promover actividades en torno a la convivencia y la conciliación familiar, brindando a estas la posibilidad de disfrutar y compartir momentos únicos acompañados de humor, música en directo, magia, circo y teatro infantil.

El compendio de actividades, además, fortalece el vínculo cultural con el municipio a través del patrimonio.

Cartel del VI Festival en Familia del Real Sitio de San Ildefonso. Ayto Real Sitio de San Ildefonso

De esta manera, las calles del casco histórico de La Granja de San Ildefonso y la zona del polideportivo de Valsaín se convertirán en los testigos de una programación dedicada para las familias.

Entre el 13 y el 18 de julio, el Festival en Familia propondrá un sinfín de actividades para el disfrute de pequeños y mayores.

La cita arrancará el lunes 13 de julio con la actuación de Jesús Soria, quien sorprenderá a los asistentes con sus acrobacias extremas, técnicas de circo de calle y equilibrios de riesgo pensados para abrir el festival con máxima energía y participación del público a partir de las 20:00 horas en la Plaza de los Dolores.

El 14 de julio, Francis Zafrilla llega con su dinámico show interactivo que combina números de magia de cerca, divertidas rutinas de ventriloquía y canciones en directo a partir de las 20:00 en el patio de la Plaza del Matadero.

Javi Javichy traerá su espectáculo de malabares clichés fusionados con humor gestual irreverente y gags rápidos aptos para todas las edades. Será el miércoles 15 de julio a las 20:00 en la Plaza de los Dolores.

Para el jueves 16 de julio, la cita estará reservada para Lolamento, que presentará un show único e irrepetible de teatro de comedia y clown donde la complicidad directa y la improvisación marca la diferencia. A las 20:00 en el patio de la Plaza del Matadero.

Ya el viernes, 17 de julio, llegará El Señor de las Peonzas, con el 'Universo baldufesco' de las peonzas. El público disfrutará de la manipulación poética de las peonzas que recuperan ese juego tradicional bajo una óptica contemporánea. A las 20:00 en la Plaza de los Dolores.

Por último, el festival concluirá el 18 de julio con la actuación de Pepín Banzo, con una mezcla explosiva de ilusionismo, música en directo y humor absurdo que se celebrará en las inmediaciones del polideportivo municipal Los Esquiadores en Valsaín a partir de las 20:00 horas.

La concejala de Turismo, Marta Monterrubio, ha subrayado que es un festival de calidad que acerca la cultura y las artes escénicas a los más pequeños, potenciando su creatividad y fomentando la convivencia en familia.

Las actuaciones serán de acceso gratuito y para todos los públicos. El Festival en Familia inaugurará el inicio de unas semanas repletas de cultura en La Granja, ya que el 19 de julio el XVIII Festival Noches del Real Sitio pondrá su broche final con el concierto 'Cancionero de Palacio'.

Un viaje por la música y el teatro en la Corte de los Reyes Católicos en el Teatro Canónigos (20:00). Y del 22 al 22 de julio se celebrará el XVIII Festival de la GranJazz en Puerta de la Reina (21:30), el día 23 el grupo de Vanessa García ofrecerá una velada musical en este mismo espacio a las 21:30 y el 24 de julio el grupo local de danza Danzart del Real Sitio presentará la adaptación del ballet 'Carmen' también aquí a las 21:00.