Llegan las rutas de moda sostenible a la provincia de Segovia: 23 pueblos aprenderán a reutilizar prendas en desuso

Por segundo año consecutivo, 'SOS-Tejible', de la Diputación de Segovia junto a Didascalia Educational Group, iniciará una ruta por la provincia para visibilizar la importancia del reciclaje y el aprovechamiento de materiales en la moda y el diseño.

Así lo ha explicado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha desvelado todos los detalles del calendario que llegará a 23 localidades segovianas.

"Buscamos sensibilizar a la población rural sobre la problemática de los residuos textiles, así como difundir prácticas de economía circular en el ámbito doméstico", ha apuntado durante la presentación la también vicepresidenta de la Diputación de Segovia.

En este sentido, también ha precisado que con la ruta también "se incentiva la creatividad por medio de prácticas de aprovechamiento de materiales en desuso".

Al ser en una época en la que los pueblos reciben más visitantes, además, la iniciativa sirve para crear espacios de participación y convivencia social entre residentes temporales y vecinos.

No hace falta tener ninguna experiencia previa con la aguja y el diseño para participar, ya que el único requisito es "acudir con ilusión, llevando de casa aquellas prendas que se resisten a ser olvidadas en el fondo del armario o que han sufrido algún pequeño desperfecto".

'SOS-Tejible en ruta' propone una inmersión directa en la cultura de la reparación, el diseño y la costura sostenible.

Durante tres horas, matutinas o vespertinas en función del pueblo de destino (de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas), los participantes descubrirán técnicas y prácticas que van desde el remiendo visible hasta la reconversión completa de prendas en desuso.

El primer pueblo en disfrutar de estos talleres será Montejo de Arévalo, que el próximo 15 de julio dará inicio a la ruta, mientras que el calendario se extenderá hasta el 31 de agosto en Brieva.

Serán los propios ayuntamientos los encargados de dar publicidad a sus talleres e informar de los requisitos concretos de cada inscripción.

La iniciativa está enmarcada dentro de la programación de 'Enreda en verde' de la institución provincial y está financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta.

"Debemos ser conscientes de que la industria textil es, en estos momentos, uno de los sectores con mayor impacto ambiental en todo el planeta", ha remarcado la diputada, ya que el problema está acentuado con el "auge del consumo de prendas de corta duración".

CALENDARIO SOS-TEJIBLE EN RUTA 2026

● 15/07: Montejo de Arévalo (Mañana)

● 16/07: Aldeanueva del Codonal (Tarde)

● 17/07: Navafría (Tarde)

● 27/07: Ortigosa del Monte (Tarde)

● 30/07: Codorniz (Tarde)

● 31/07: Valle de Tabladillo (Tarde)

● 03/08: Urueñas (Tarde)

● 04/08: Pinarejos (Tarde)

● 05/08: Tabanera la Luenga (Mañana) y Donhierro (Tarde)

● 06/08: Fuentidueña (Tarde)

● 07/08: Castroserracín (Mañana)

● 10/08: San Martín y Mudrián (Tarde)

● 11/08: Labajos (Mañana)

● 13/08: Grajera (Tarde)

● 14/08: Castrojimeno (Tarde)

● 17/08: Cerezo de Abajo (Tarde)

● 18/08: Sacramenia (Tarde)

● 19/08: Abades (Tarde)

● 24/08: Lastras de Cuéllar (Mañana)

● 26/08: Duruelo (Tarde)

● 28/08: Santa María la Real de Nieva (Mañana)

● 31/08: Brieva (Tarde)