El pueblo de Castilla y León que estrenará el Grand Prix del verano, con novedades: Boris Izaguirre como padrino de lujo

El primer programa de la temporada enfrenta a las localidades de Polinyà y Cantalejo RTVE

El concurso más familiar, divertido y esperado de la televisión nacional vuelve por todo lo alto, y lo hace con gran protagonismo para Castilla y León.

Cantalejo (Segovia) será el encargado de inaugurar la nueva edición de 'El Grand Prix del Verano', que arranca este próximo lunes 13 de julio en La 1 de TVE, a las 21:45 horas.

El primer duelo del verano promete emociones fuertes. Cantalejo se medirá cara a cara con Polinyà (Barcelona) en una batalla donde los vecinos segovianos se dejarán la piel por conseguir el pase a las semifinales.

Para esta gran cita, el pueblo castellano y leonés no estará solo: contará con el polifacético Boris Izaguirre como padrino de lujo, quien aportará toda su energía para impulsar a los segovianos hacia la victoria.

Por su parte, la localidad catalana estará respaldada por la humorista Valeria Ros.

Vuelven los clásicos y llega 'La Cucaña'

En esta primera entrega, los concursantes de Cantalejo tendrán que demostrar su equilibrio, fuerza y sentido del humor en las pruebas más icónicas de la televisión.

La mítica piscina volverá a vestirse de gala para los espectaculares 'Troncos locos', pero la gran sorpresa de la noche será el regreso de una de las pruebas más deseadas por la audiencia: 'La cucaña'.

Las caídas imposibles, las risas y la mítica Vaquilla están aseguradas.

Ramón García vuelve a ponerse al frente del formato, acompañado por Lalachus, Wilbur y el estreno de Gorka Rodríguez como nuevo copresentador.

Además, el programa emitirá un previo titulado 'Grand Prix Presenta', donde padrinos y capitanes competirán por la codiciada "Carta Dorada".

Cantalejo inicia un camino en el que competirán doce municipios de toda España por el trono del verano.

Castilla y León buscará la gloria frente a rivales de la talla de Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía) o Serranillos del Valle (Madrid), entre otros.

A lo largo de seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final, el espíritu vecinal y la superación serán los grandes protagonistas.