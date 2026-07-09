El pueblo de Castilla y León que estrenará el Grand Prix del verano, con novedades: Boris Izaguirre como padrino de lujo
Ramón García vuelve a ponerse al frente del concurso junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la mítica Vaquilla.
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El concurso más familiar, divertido y esperado de la televisión nacional vuelve por todo lo alto, y lo hace con gran protagonismo para Castilla y León.
Cantalejo (Segovia) será el encargado de inaugurar la nueva edición de 'El Grand Prix del Verano', que arranca este próximo lunes 13 de julio en La 1 de TVE, a las 21:45 horas.
El primer duelo del verano promete emociones fuertes. Cantalejo se medirá cara a cara con Polinyà (Barcelona) en una batalla donde los vecinos segovianos se dejarán la piel por conseguir el pase a las semifinales.
Para esta gran cita, el pueblo castellano y leonés no estará solo: contará con el polifacético Boris Izaguirre como padrino de lujo, quien aportará toda su energía para impulsar a los segovianos hacia la victoria.
Por su parte, la localidad catalana estará respaldada por la humorista Valeria Ros.
Vuelven los clásicos y llega 'La Cucaña'
En esta primera entrega, los concursantes de Cantalejo tendrán que demostrar su equilibrio, fuerza y sentido del humor en las pruebas más icónicas de la televisión.
La mítica piscina volverá a vestirse de gala para los espectaculares 'Troncos locos', pero la gran sorpresa de la noche será el regreso de una de las pruebas más deseadas por la audiencia: 'La cucaña'.
Las caídas imposibles, las risas y la mítica Vaquilla están aseguradas.
Ramón García vuelve a ponerse al frente del formato, acompañado por Lalachus, Wilbur y el estreno de Gorka Rodríguez como nuevo copresentador.
Además, el programa emitirá un previo titulado 'Grand Prix Presenta', donde padrinos y capitanes competirán por la codiciada "Carta Dorada".
Cantalejo inicia un camino en el que competirán doce municipios de toda España por el trono del verano.
Castilla y León buscará la gloria frente a rivales de la talla de Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía) o Serranillos del Valle (Madrid), entre otros.
A lo largo de seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final, el espíritu vecinal y la superación serán los grandes protagonistas.