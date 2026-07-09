Paola, la granjeña que ha llevado al Real Sitio de San Ildefonso al oro nacional en gimnasia rítmica

Paola Vallejo con los galardones en el Campeonato de España de gimnasia rítmica. Ayto del Real Sitio de San Ildefonso

No todos los días se puede celebrar un campeonato de España. Por eso, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) están de enhorabuena, después de que una de sus vecinas se haya alzado con el oro en una competición nacional de gimnasia rítmica.

Se trata de Paola Vallejo Cotero, integrante del CDE Sierra de Madrid, que ha conseguido ganar la categoría de Alevín Absoluto en la Copa de España de Conjuntos que tuvo lugar el pasado 5 de julio en Castellón.

Junto a Elisa, Paula, Leyre y Clara, la granjeña se hizo con el título nacional a raíz de una brillante ejecución del ejercicio de cinco aros, lo que les permitió a todas ellas subir a lo más alto del podio.

Paralelamente, Paola también participó en el Campeonato de España de Equipos Absolutos junto a su compañera Leyre.

Aquí, en modalidad individual, donde el equipo terminó entre los 10 mejores del país. El doble éxito refleja el talento, el esfuerzo y la dedicación de las gimnastas, así como el excelente trabajo de las entrenadoras.

Desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso han querido trasladar su "más sincera enhorabuena" a la deportista local por este "importante logro deportivo".

"Un motivo de orgullo para nuestro municipio", han destacado en un comunicado en el que también han dado la enhorabuena al resto del equipo y a las entrenadoras por el trabajo en el tapiz.