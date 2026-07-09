CHD y Gobierno aceleran las obras para garantizar el abastecimiento de agua en El Espinar

El embalse de El Tejo, en el municipio segoviano de El Espinar Fotografía de archivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) dieron un paso más para garantizar el abastecimiento de agua a unos 50.000 habitantes de Segovia, El Espinar, Palazuelos de Eresma y varios municipios de la Mancomunidad de La Mujer Muerta.

Ambas administraciones coincidieron en la necesidad de ejecutar con carácter inmediato actuaciones de emergencia que eviten problemas de suministro y permitan afrontar una solución definitiva al futuro de la presa de El Tejo.

La CHD acordó con los ayuntamientos de El Espinar, La Losa, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros, además de la Mancomunidad de La Mujer Muerta, la creación de una comisión técnica que se reunirá de forma periódica para avanzar en los trámites administrativos y técnicos necesarios.

El objetivo es que el Ayuntamiento de El Espinar pueda asumir cuanto antes las competencias del abastecimiento con el respaldo jurídico y técnico del organismo de cuenca.

Durante el encuentro, la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, informó además de la finalización de la revisión extraordinaria de seguridad de la presa de El Trejo.

El informe concluyó que la infraestructura presenta problemas estructurales derivados de la cimentación y del comportamiento hidráulico del terreno, lo que provocó una degradación funcional de la presa y limita su margen de seguridad.

Según los técnicos, estas deficiencias no pueden resolverse mediante actuaciones puntuales y obligan a estudiar todas las alternativas posibles para el futuro de la infraestructura.

Mientras se decide la solución definitiva, la Confederación está ejecutando obras de emergencia destinadas a impedir que el embalse vuelve a almacenar agua en condiciones incompatibles con su estado actual.

Los trabajos incluyen la transformación de la galería transversal en un conducto principal de evacuación, mejoras en los accesos, retirada de lodos, actuaciones de consolidación e impermeabilización y la adaptación de distintas estructuras para restituir el agua al cauce.

El embalse de Puente Alta

En paralelo, el Ministerio reconoció la necesidad de impulsar nuevas obras de emergencia para garantizar el abastecimiento desde embalse de Puente Alta.

La directora general del Agua, María Dolores Pascual, trasladó al alcalde de Segovia, José Mazarías, el respaldo del Gobierno a una actuación inmediata tras conocer el informe elaborado por los técnicos municipales, que advierte de que el sistema podría entrar en situación de alerta el 20 de agosto y alcanzar una fase de emergencia un mes después si no se adoptan medidas.

La actuación propuesta consiste en construir una infraestructura provisional que permita bombear agua desde el embalse de Pontón hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Rancho del Feo, garantizando así el suministro a la ciudad de Segovia, El Espinar, Palazuelos de Eresma y los municipios de la Mancomunidad de La Mujer Muerta.

Para concretar los detalles técnicos, los plazos y la financiación de estas obras, el alcalde de Segovia solicitó una reunión en Madrid con representantes de la Dirección General del Agua, la CHD y los municipios afectados, un encuentro que se celebrará en las próximas fechas.

Las administraciones coincidieron en que cualquier decisión sobre el futuro de la presa de El Tejo deberá adoptarse priorizando la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, al tiempo que se garantiza el suministro de agua a los municipios afectados durante todo el proceso de transición.