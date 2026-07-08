Mañueco promete más suelo industrial competitivo a las empresas: "Sois el motor que impulsa Castilla y León"

El presidente de la Junta de Castilla y león, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto conmemorativo del 50 aniversario de la Federación Segoviana de Empresas y entrega de los premios FES 2026, este miércoles Nacho Valverde ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado este miércoles el apoyo del Gobierno autonómico a las empresas de la Comunidad con "más suelo industrial competitivo y mejores condiciones para invertir".

Mañueco ha participado este miércoles en Segovia en la gala conmemorativa del 50 aniversario de la Federación Empresarial Segoviana (FES), donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con el tejido empresarial.

"Sois el motor de Castilla y León", ha apuntado, señalando el objetivo de seguir favoreciendo el crecimiento económico, atraer y retener actividad productiva y generar más y mejor empleo de calidad en la Comunidad.

En este contexto, Mañueco ha destacado que los emprendedores, empresarios y autónomos, junto a los trabajadores, son el motor "que impulsa el crecimiento de Castilla y León".

Riqueza y empleo de calidad

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo autonómico "seguirá trabajando de la mano del tejido productivo de la Comunidad, apostando por la colaboración público-privada como una herramienta de éxito para generar riqueza y empleo de calidad".

Y ha recordado que, fruto de esta labor conjunta, Castilla y León registra "el mayor crecimiento de la producción industrial del país, diez veces superior al de la media nacional, y alcanza cifras históricas de ocupación, con más personas trabajando que nunca".

"En concreto, Segovia es la segunda provincia de España con la menor tasa de paro", ha añadido.

Compromiso con Segovia

Precisamente, en lo que respecta a Segovia, Mañueco ha recordado que la Junta de Castilla y León ya ha puesto en marcha el Programa Territorial de Fomento para la provincia hasta finales de 2030, dotado con una inversión de 89 millones de euros.

Además, ha señalado que el Ejecutivo autonómico seguirá ofreciendo suelo industrial de calidad, a bajo precio, con tecnologías de última generación y acceso a energías renovables, limpias y asequibles.

Entre las actuaciones impulsadas por la Junta en este ámbito, ha mencionado la ampliación del polígono de Las Mangadas, en Abades; el de Los Hitales, en Bernuy de Porreros; y el nuevo polígono de La Costanilla, proyectado en la capital segoviana, en el entorno de Hontoria.

Premios FES 2026

Durante el acto, se ha hecho entrega de los Premios de la Federación Empresarial Segoviana 2026, que reconocen la innovación, el esfuerzo, la capacidad de emprender y el compromiso social de las empresas de Segovia, destacando su papel en la generación de empleo, riqueza y oportunidades en la provincia.

El presidente de la Junta ha entregado el Premio José María Antona al Empresario del Año a Bruno Portellano, de Verescence, líder mundial en la fabricación de frascos de vidrio.

El resto de los galardones ha recaído en la Familia Otero (Geot SA), Premio a la Trayectoria Empresarial; Agropoza y Premio Industria e Innovación y Restaurante Reina XIV, Premio Hostelería y Turismo.

Además, Panadería Los Mellizos, Premio Comercio; Gregorio Gilarranz, representante de la compañía Hiper Usera SL, Premio Empresario en el Exterior; y Alberto Horcajo Lobo, director de AHL Seguridad, Premio Joven Empresario.