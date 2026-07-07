La UNED de Segovia aprueba un presupuesto de casi 650.000 euros y estrenará el Grado en Inteligencia Artificial el próximo curso

Reunión de la Junta Rectora de la UNED, presidida por Miguel Ángel de Vicente Diputación de Segovia

La Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Segovia ha aprobado el presupuesto para el curso académico 2026/27, que asciende a 648.704 euros, un paso previo a su incorporación al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

La dotación económica permitirá garantizar el funcionamiento del centro y sostener toda la actividad docente y académica prevista para el próximo curso.

La reunión ha estado presidida por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

Durante la sesión también se ha presentado el Plan Académico y Docente para 2026/27, que mantiene la línea de una oferta educativa amplia y adaptada a las necesidades de la provincia, además de incorporar nuevas titulaciones y consolidar programas ya implantados.

El presupuesto contempla unos ingresos estimados de 648.704 euros.

Con esa financiación, el Centro Asociado podrá asumir los gastos derivados de las tutorías de grados universitarios, másteres oficiales, el Curso de Acceso a la Universidad e idiomas. Asimismo, permitirá desarrollar la programación de actividades culturales y de extensión universitaria prevista para el próximo ejercicio académico.

Entre las principales novedades figura la incorporación del nuevo Grado en Inteligencia Artificial, que ampliará la oferta de enseñanzas oficiales del centro.

La nueva titulación se sumará a un catálogo formativo que busca responder a la evolución de las demandas académicas y profesionales.

El Plan Académico también mantiene el programa UNED Senior, dirigido a personas mayores de 55 años.

Esta iniciativa continúa creciendo después de la "excelente acogida" obtenida desde su puesta en marcha durante el curso 2024/25.

Como muestra de esa evolución, el 90 % de las plazas ofertadas para los cuatro cursos previstos en el primer cuatrimestre del próximo curso ya se encuentran cubiertas.

Durante la sesión, la Junta Rectora también ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025.

La documentación económica ya ha sido remitida a la Intervención General de la Administración del Estado para continuar con la tramitación establecida.

En la actualidad, el Centro Asociado de la UNED en Segovia reúne cerca de 2.700 estudiantes matriculados entre enseñanzas regladas y actividades de extensión universitaria.

De ellos, alrededor de 600 cursan estudios oficiales.

El perfil del alumnado refleja una fuerte vinculación con el territorio.

El 99 % de los estudiantes procede de la provincia de Segovia, un dato que evidencia la función de la UNED como universidad pública de proximidad y como instrumento para facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

El modelo educativo del centro permite que personas que trabajan, residen en municipios rurales o necesitan una formación flexible puedan compatibilizar sus estudios con otras responsabilidades.

Esa capacidad de adaptación constituye uno de los principales rasgos de la institución.

La UNED defiende su "papel estratégico" para la provincia al facilitar que "numerosos segovianos puedan acceder a estudios universitarios sin abandonar su lugar de residencia".

Esa función, añaden, contribuye a "favorecer la permanencia de población, impulsar la cualificación profesional y promover el aprendizaje permanente a lo largo de la vida".

Actualmente, el Centro Asociado oferta una treintena de grados universitarios, cerca de una veintena de másteres oficiales, programas de doctorado y el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. A ello se suma una programación estable de actividades culturales, extensión universitaria e idiomas.

A la reunión de la Junta Rectora han asistido, además de Miguel Ángel de Vicente, la vicerrectora adjunta de Centros Asociados de la UNED, Isabel Martín de Llano; el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo; el concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Segovia, Sergio Calleja; la directora del Centro Asociado de la UNED en Segovia, María Dolores Reina; y el alcalde de Segovia y vicepresidente de la Junta Rectora, José Mazarías.