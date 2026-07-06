Cuéllar abre la inscripción para participar a caballo en sus encierros con un máximo de 200 jinetes autorizados

Primero de los encierros de las fiestas de la Virgen del Rosario de Cuéllar Nacho Valverde Ical

El Ayuntamiento de Cuéllar abrirá este lunes, 7 de julio, el plazo de inscripción para los caballistas que deseen participar en los Encierros de Cuéllar 2026.

El periodo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio y permitirá seleccionar a los jinetes que formarán parte del traslado de las reses durante las tradicionales citas taurinas.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cuéllar, de forma presencial en la secretaría municipal o mediante el sistema de Ventanilla Única.

Para completar la inscripción será obligatorio aportar una declaración jurada en la que cada participante manifieste que conoce y acepta las normas de participación establecidas para los encierros.

El Consistorio mantiene para esta edición el límite de 200 caballistas autorizados.

Desde el Ayuntamiento indican que dicha medida se toma para garantizar la seguridad, la organización y el correcto desarrollo del traslado de las reses.

Todos los jinetes deberán cumplir la normativa vigente y las condiciones específicas aprobadas para los encierros de 2026.

La regulación establece que los caballistas deberán seguir en todo momento las instrucciones de la Dirección de Campo y de la organización.

También tendrán que colaborar para mantener una conducción ordenada de la manada y respetar tanto las zonas de espera como los descansaderos habilitados durante el recorrido.

Además, será obligatorio portar el chaleco identificativo correspondiente y evitar cualquier actuación que pueda alterar el comportamiento de las reses o comprometer la seguridad del encierro.

Estas normas forman parte del dispositivo previsto para garantizar el desarrollo de los festejos, tal y como recuerda el Consistorio.

La organización también recuerda una serie de prohibiciones dirigidas a preservar la seguridad y el bienestar animal.

No estará permitido grabar el encierro con teléfonos móviles durante el recorrido ni participar bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

Tampoco podrán realizarse calentamientos mientras se desarrolla el encierro ni llevar a cabo acciones de maltrato hacia el ganado.

El incumplimiento de estas normas o de las instrucciones de la organización podrá conllevar la expulsión inmediata del participante.

Asimismo, estas conductas podrán suponer su exclusión de futuras ediciones de los encierros.

El Ayuntamiento realiza un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de todos los caballistas.

Recuerda el Consistorio que los Encierros de Cuéllar constituyen un "referente nacional" y que su correcto desarrollo depende del compromiso de quienes participan en el traslado de las reses.

El programa de los Encierros de Cuéllar 2026 se desarrollará entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre.

Además, este año volverá a celebrarse el encierro de San Miguel, previsto para el 26 de septiembre.

Por otra parte, la entrega de los chalecos identificativos a los caballistas autorizados tendrá lugar los días 8 y 11 de agosto, entre las 12:00 y las 14:00 horas, en la Plaza de Toros de Cuéllar.

Los chalecos serán personales, numerados e intransferibles.

La Policía Local y la Guardia Civil realizarán controles para comprobar la correcta identificación de los participantes durante los encierros.