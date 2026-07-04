Localizan en Valleruela de Pedraza a una mujer desaparecida en la Comunidad de Madrid

La Guardia Civil de Segovia ha localizado en la localidad de Valleruela de Pedraza, en buen estado aunque "aturdida", a una mujer de 38 años, vecina de Galapagar (Madrid), cuya desaparición había sido comunicada el pasado jueves por la Comandancia de Madrid.

Desde el primer momento, la Guardia Civil coordinó un amplio dispositivo de búsqueda, activando de manera inmediata la colaboración entre distintas unidades tras tener conocimiento de la desaparición de la mujer, que viajaba sola en su vehículo.

Las primeras informaciones apuntaban a que la desaparecida podría encontrarse en la zona de Valsaín, por lo que se establecieron actuaciones de localización en ese entorno.

Posteriormente, conforme avanzó la investigación y se fueron recabando nuevos indicios, la búsqueda se reorientó hacia el noreste de la provincia de Segovia, centrándose en la zona de Valtiendas, incluyendo el entorno del Caserío San José y otros caminos próximos.

Una estrecha coordinación

Durante todo el dispositivo se mantuvo una estrecha coordinación entre las Comandancias de Madrid y Segovia, así como entre las distintas unidades desplegadas sobre el terreno, adaptando el operativo a la información que se iba obteniendo en tiempo real.

Este viernes por la mañana, un familiar de la desaparecida facilitó una posible ubicación del vehículo en un camino próximo a Puebla de Pedraza. De forma inmediata, la Guardia Civil intensificó la búsqueda en esa zona, dirigiendo los efectivos hasta el lugar señalado.

Finalmente, sobre las 10:00 horas, la mujer ha sido localizada por agentes de la Guardia Civil en su vehículo en el término municipal de Valleruela de Pedraza.

Tras su localización, los agentes han solicitado asistencia sanitaria, siendo trasladada por los servicios médicos al Centro de Salud de Cantalejo para su valoración. Posteriormente ha podido contactar con sus familiares, quienes se hicieron cargo tanto de ella como del vehículo.

La Guardia Civil ha destacado la rápida coordinación entre las distintas unidades participantes y la importancia de la información recibida durante el desarrollo del operativo, que ha permitido orientar eficazmente la búsqueda hasta lograr la localización de la desaparecida.

Asimismo, ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones.