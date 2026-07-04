Arturo, el alumno aventajado de la Rey Juan Carlos: "Soy el más joven (20) en graduarme, saqué en tres años un grado de cuatro"

Arturo Francisco Barbero, el estudiante de la URJC que ha sacado en tres años el Grado de Administración y Gestión de Empresas en el Entorno Digital. Foto cedida

A sus 20 años, Arturo Francisco Barbero (18-11-2005, Trescasas, Segovia) ya es graduado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Aunque lo habitual es acabar el grado con un año o dos más, este joven segoviano ha conseguido el hito de hacerlo en solo tres años en vez de cuatro, tal y como está previsto en el currículo académico.

"Estaba en primero de carrera y me comentaron que había la posibilidad de cogerme asignaturas de los siguientes cursos", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Incluso, según asegura, cree que es la persona más joven en graduarse en la historia de la URJC de Madrid, ya que él nace a finales de 2005 y no al principio. "Es un poco más tiempo todavía el que parece que he adelantado y ahí es donde salen las cuentas y parece que sí que he sido la persona más joven en graduarme", subraya.

Es más, Arturo precisa que ha consultado en su facultad y a personas del entorno universitario para saber si había algún registro de alguien de menor edad en lograrlo y, sin embargo, no lo ha encontrado.

"Estar el menor tiempo posible"

Para el joven de Trescasas, una pequeña localidad de Tierras de Segovia y La Vera de la Sierra, la posibilidad de adelantar asignaturas le pareció desde un primer momento una "idea muy buena".

"Yo estaba la mayor parte del tiempo en una residencia de Madrid. El menor tiempo que tenga que estar aquí, viajando de un sitio a otro, es mejor para todos", resalta.

Arturo comenzó a adelantar asignaturas de cursos superiores durante el segundo cuatrimestre del primer año. "Me fue bastante bien y algún colega se animó a coger alguna, por lo que decidí seguir así y coger las máximas posibles", señala.

Con el paso del tiempo, el estudiante de la URJC comprobó que era viable llegar a adelantar un curso entero. "En 3º he cogido las últimas, más TFG y prácticas, y aquí estoy. Me faltan unas pocas horas de prácticas que estoy haciendo en Caja Rural y ya me dan el título", relata.

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) ya lo ha entregado y, a falta de las notas de las prácticas, Arturo finalizará sus primeros estudios universitarios con una nota media de 8 en su expediente.

"No es tanto la dificultad, sino compaginar las asignaturas"

La estrategia de Arturo se basó en escoger las asignaturas en función del "porcentaje de aprobados de años pasados". El objetivo era no encontrarse un año con algunas de las que más cargo de trabajo o estudio necesitaban.

"Depende un poco de la asignatura, yo las cogía sin saber demasiado qué tan difíciles iban a ser, pero me fijaba en el porcentaje de aprobados", incide.

Para el joven, "ha habido asignaturas que ha sido muy fácil compaginarlas y otras que en cierto momento he dicho por qué me había metido ahí".

"Al final no es tanto la dificultad de la asignatura, sino tener que compaginarlas con otras. A lo mejor un mismo día tenías que entregar dos trabajos finales o tener dos exámenes. Eso me ha fastidiado alguna vez", apunta.

El año que más asignaturas ha tenido ha sido, precisamente, este último, con un total de 13, contando TFG y prácticas. De ellas, nueve las superó en el primer cuatrimestre y las cuatro restantes han sido en este final de etapa que finalizará una vez cumpla las horas de las prácticas curriculares.

Arturo asegura no tener un certificado que le acredite altas capacidades. Ahora, sus objetivos pasan por buscar un máster que se ajuste a sus intereses formativos.

Paralelamente, está desarrollando un proyecto de emprendimiento con un compañero para vender teléfonos contra la adicción digital.

En cualquier caso, su sueño siempre será "mantenerme en Segovia", pero reconoce que "todavía me queda algo de formación, así que quizás tenga que viajar un poco más".

Para futuros estudiantes, les aconseja tener una "organización", pero también la mentalidad de que hay que tener "esfuerzo para hacer las cosas".

"Si le dedicas un día entero a dejar claro en un papel cómo vas a repartirte los días o los estudios puede ser más útil que empezar directamente a estudiar una asignatura. Incluso si te queda muy poco para el examen y vas justo, primero dedica un rato a organizarte", zanja el alumno aventajado de la URJC.