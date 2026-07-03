El verano cultural de Cuéllar mira al cielo: programación especial por el eclipse solar total con muchas actividades

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado una nueva edición del Ciclo de Verano Cultural de Cuéllar, una programación que va a volver a convertir el patrimonio histórico de la villa en escenario de experiencias culturales para todos los públicos durante los meses de verano.

La edición de 2026 va a tener un carácter especialmente significativo. Va a coincidir con uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo XXI como es el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Un fenómeno excepcional que se va a poder observar desde España. Aprovechando esta oportunidad única, el ciclo incorpora una programación específica que va a invitar a vecinos y visitantes a descubrir el cielo desde una perspectiva científica, cultural y familiar.

Propuestas

Entre las propuestas destaca el Curso básico de fotografía del eclipse, impartido por Astronomía Cercana, una actividad gratuita en la que los participantes van a aprender las nociones fundamentales para fotografiar el fenómeno con seguridad, tanto para la vista como para el equipo fotográfico.

También de la mano de Astronomía Cercana se desarrollará "El cielo es trashumante", un paseo nocturno guiado que une astronomía, patrimonio y tradición para descubrir cómo los antiguos pastores utilizaban las estrellas para orientarse y comprender el territorio.

Esta actividad tendrá lugar los días 8 de julio y 9 de agosto, con inscripción previa en Tenerías.

La divulgación científica llegará de la mano de Marina Rodríguez Baras, astrofísica de la Agencia Espacial Europea (ESA), que protagonizará una doble cita el 11 de agosto. Por la mañana ofrecerá el taller infantil "Eclipse de Sol: ¿qué vas a ver en el cielo?", dirigido a niños y niñas para explicar de forma amena cómo se producen los eclipses y cómo observarlos de manera segura.

Ya por la tarde, a las 19:30 horas en la Sala Pedro I, impartirá la conferencia "Todas las respuestas sobre los eclipses de Sol", abierta al público, donde resolverá las principales dudas sobre este extraordinario fenómeno astronómico.

La programación temática se completará el 14 de agosto con "Movida Espacial", de Kamaru Teatro, un espectáculo familiar que combina teatro, música, humor y participación del público en una divertida aventura para salvar el universo. La representación tendrá lugar en la Huerta de la Alegría a las 21:30 horas, con entrada libre.

Con esta programación especial, el Ayuntamiento de Cuéllar refuerza el carácter divulgativo y familiar del Ciclo de Verano Cultural, aprovechando un acontecimiento astronómico único para acercar la ciencia al público de una forma accesible y participativa. Una invitación a disfrutar del patrimonio, la cultura y el cielo en uno de los veranos más especiales que vivirá la localidad.