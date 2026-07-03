Varias personas heridas y atrapadas tras un choque frontal entre dos turismos en Aldeanueva de Codonal

Varias personas resultaron heridas este viernes como consecuencia de una colisión frontal entre dos turismos registrada en el término municipal de Aldeanueva de Codonal (Segovia).

El accidente se produjo sobre las 17.20 horas a la altura del kilómetro 36 de la carretera CL-605, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Las primeras llamadas recibidas en el centro de emergencias alertaban de que entre cuatro y seis personas habían resultado heridas y permanecían atrapadas en el interior de los vehículos implicados en el siniestro, por lo que se solicitó una rápida intervención de los servicios de rescate y asistencia sanitaria.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de las diputaciones de Segovia y Valladolid, así como recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a los afectados.

Por el momento no ha trascendido el estado de las personas heridas, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.