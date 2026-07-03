Encuentran el cadáver del hombre de 84 años desaparecido en Riaza el pasado fin de semana

La Guardia Civil de Segovia ha dado por finalizado el amplio dispositivo de búsqueda que comenzó el fin de semana tras el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 84 cuya desaparición había sido denunciada en Riaza, como ha informado la Benemérita.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 9:45 horas de este viernes por efectivos del Servicio Cinológico, con canes especializados en la búsqueda de personas de la Guardia Civil integrados en el despliegue de rastreo.

El hallazgo se ha producido en la zona de El Paraje de la Charca en las inmediaciones del río Riaza, dentro del término municipal de Riaza (Segovia).

Tras el descubrimiento, se ha dado traslado inmediato de los hechos a la Autoridad Judicial competente, personándose en el lugar la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias oportunas para esclarecer las causas del fallecimiento.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se ha agradecido firmemente la masiva movilización, el esfuerzo y la estrecha colaboración prestada durante estas jornadas por el Ayuntamiento de Riaza, los vecinos del municipio.

También se ha agradecido el trabajo de las distintas agrupaciones de Protección Civil de la provincia, Cruz Roja, agentes medioambientales y el Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León.