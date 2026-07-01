El restaurante donde la poeta Elvira Sastre es una clienta habitual: "Cochinillo, judiones y ponche hacen tríada imbatible"

Elvira Sastre nunca ha ocultado el vínculo especial que mantiene con su tierra.

La poeta y escritora segoviana, una de las voces más reconocidas de la literatura española actual, ha incluido dos establecimientos de Segovia entre sus recomendaciones para los Soletes de los famosos 2026, la edición de verano de la categoría más joven de la Guía Repsol.

Nacida en Segovia el 17 de junio de 1992, Sastre comenzó a escribir desde muy joven. Influenciada por la afición a la lectura de su padre, escribió su primer poema con apenas 12 años y, a los 15, creó el blog Relocos y recuerdos.

Poco después ganó el concurso de Cuentos Emiliano Barral del Instituto Andrés Laguna con el relato corto Saudade, iniciando una trayectoria literaria que la ha convertido en una de las autoras más destacadas de su generación.

Aunque desde hace años reside en Madrid, la escritora mantiene intacta su conexión con Segovia.

Así lo demuestra en la selección de establecimientos que ha realizado para la Guía Repsol, donde aparecen dos locales de la ciudad que forman parte de sus recuerdos y de sus preferencias gastronómicas.

California

Entre sus recomendaciones destaca el restaurante California, un clásico de la gastronomía local situado en la Plaza del Doctor Gila, 9, en pleno centro de Segovia.

La autora define este establecimiento a través de algunos de los platos más representativos de la cocina tradicional segoviana.

"Cochinillo, judiones y el ponche de postre conforman la tríada imbatible en este restaurante de cocina tradicional segoviana", señala en su recomendación para la Guía Repsol.

El local se ha convertido en una referencia para quienes buscan degustar algunos de los sabores más emblemáticos de la provincia.

El famoso cochinillo asado, los tradicionales judiones de La Granja y el ponche segoviano forman una combinación que atrae tanto a turistas como a clientes habituales.

Además, California cuenta con un menú diario que lleva años cosechando éxito entre los segovianos gracias a una propuesta basada en la calidad del producto y en la cocina de siempre.

La Diligencia 35, el bar de los recuerdos

La segunda recomendación segoviana de Elvira Sastre tiene un marcado componente sentimental. Se trata de La Diligencia 35, ubicada en el Paseo Conde de Sepúlveda, 35.

"Es el bar donde siempre iba en el recreo del instituto. Lo amo", asegura la escritora al recordar uno de los lugares más vinculados a su adolescencia en Segovia.

El establecimiento mantiene una tradición cada vez menos frecuente: ofrecer gratuitamente un pincho con cada consumición. Una costumbre muy valorada por los clientes y que sigue siendo una de sus señas de identidad.

Su carta incluye una amplia variedad de opciones, desde hamburguesas y sándwiches hasta raciones, ensaladas y platos combinados.

Entre algunas de sus propuestas más destacadas figuran el desayuno cántabro, el bocadillo de calamares a la andaluza o el revuelto de matanza.

Los Soletes de los famosos se han convertido en una de las iniciativas más populares de la Guía Repsol.

En esta edición de verano de 2026, personalidades de distintos ámbitos han compartido aquellos bares, restaurantes y cafeterías que forman parte de sus rutinas o de sus recuerdos más especiales.