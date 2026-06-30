Un hospital de Castilla y León alcanza por primera vez la excelencia en la atención a las personas con glaucoma

Entrega de la distinción GlauCCare a la unidad de glaucoma del Hospital de Segovia. JCyL

La sanidad de Castilla y León está de enhorabuena después de que uno de sus hospitales se haya convertido en el primero de la Comunidad en obtener la certificación GlauCCare de Calidad Asistencial, Resultados y Excelencia en Glaucoma.

Asimismo, es el tercer centro hospitalario en España en conseguir esta distinción. Se trata de la Unidad de Glaucoma del Complejo Asistencial de Segovia, que con esta certificación ha acreditado la excelencia asistencial en el abordaje de esta enfermedad mediante la evaluación de los principales indicadores de calidad en la atención a los pacientes.

El hito se produce tras superar una auditoría externa y la distinción se ha entregado al Servicio de Oftalmología en un acto en el que han participado diferentes representantes institucionales y sanitarios.

Entre ellos estaba la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes, la jefa del Servicio de Oftalmología, Esther Sáez; y la responsable de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Santen, María Rodríguez.

GlauCCare comprende una iniciativa que impulsa la Sociedad Española de Glaucoma y Santen, bajo el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud y la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares.

La finalidad de la distinción es establecer un estándar de calidad en la atención a pacientes con glaucoma mediante la mejora de la detección precoz, la optimización del seguimiento clínico y la evaluación sistemática de resultados en salud.

Esta es una enfermedad crónica que constituye la principal causa de pérdida irreversible de visión en todo el mundo. Su perfil asintomático en las fases iniciales dificulta el diagnóstico precoz, por lo que se estima que hasta el 40% de los casos permanecen sin diagnosticar.

La pérdida visual asociada al glaucoma puede afectar especialmente a la calidad de vida de los pacientes y limitar el desarrollo de distintas actividades cotidianas.

El Hospital Universitario de Segovia presta asistencia a más de 160.000 habitantes, por lo que se calcula que unas 4.000 personas podrían estar afectadas por esta enfermedad en su área de referencia.

Raquel Alonso ha querido felicitar al Servicio de Oftalmología por obtener esta distinción y ha subrayado el esfuerzo llevado a cabo para conseguir el reconocimiento.

"todo ello nos habla de un trabajo serio y riguroso, de una actitud del máximo compromiso por parte de los profesionales de este servicio, algo bastante común en este hospital y en todo el área de salud", ha precisado.

Por ello, ha animado a los profesionales a que continúen por este "camino de excelencia en nuestro sistema sanitario, un camino en el que estamos todos implicados".

Por su parte, la jefa del servicio ha subrayado que este certificado implica un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por los profesionales de la unidad y un estímulo para continuar mejorando la atención prestada a los pacientes.

La responsable de Santen, por su parte, ha explicado que GlauCCare es la primera norma de calidad para la atención a la patología desarrollada en nuestro país y promueve la medición de resultados en salud como herramienta para avanzar en la excelencia asistencial.

Asimismo, el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis Gómez de Montes, ha señalado que la incorporación de modelos como GlauCCare refuerza el compromiso con la mejora continua de la atención sanitaria, la innovación en los procesos asistenciales y la obtención de mejores resultados en salud y calidad de vida para los pacientes.