El Espinar acerca la magia a sus calles y propone una gran gala con los mejores ilusionistas del momento

Presentación del festival de magia de El Espinar (Segovia). Diputación de Segovia

El Espinar (Segovia) volverá a convertirse, del 3 al 5 de julio, en uno de los grandes referentes de la magia en España con la VIII edición del Festival Internacional 'El Espinar con EM de Magia', una cita cultural ya consolidada que volverá a llenar las calles de ilusión y escenarios.

La actividad será posible gracias al apoyo de la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de El Espinar. La presentación de la cita ha tenido lugar en la Casa del Sello, donde ha participado el diputado de Turismo y alcalde espinariego, Javier Figueredo.

El festival será dirigido y producido de nuevo por el mago segoviano Héctor Sansegundo, hoy una de las figuras más reconocidas del panorama mágico nacional e internacional.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar, durante tres jornadas, de una programación elaborada para todos los públicos que llegará a los cuatro núcleos de población del municipio: El Espinar, Los Ángeles de San Rafael, San Rafael y la Estación de El Espinar.

La programación está dividida en dos grandes bloques. El primero se compone de los espectáculos de calle, protagonizados por tres artistas con estilos muy distintos.

Desde Canarias llegará Jessica Guloomal, con un espectáculo elegante, visual y cargada de momentos sorprendentes. También participará El Afilador, un entrañable personaje llegado desde Galicia que combina humor, teatro y magia en una propuesta única.

El apartado se completa con Edu el Mago, uno de los artistas de calle más destacados en la actualidad. Cada uno de ellos llevará a cabo actuaciones en los diferentes núcleos de población del municipio.

Paralelamente, junto a estos espectáculos se podrá visitar en la Plaza de la Corredera la Feria de los Imposibles, una gran instalación de cerca de 500 metros cuadrados inspirada en la estética steampunk y las antiguas ferias del penique.

Este singular espacio dispondrá de ilusiones ópticas, propuestas mágicas, juegos de ingenio y elementos interactivos para toda la familia, todo ello dirigido por personajes especialmente creados para la cita.

El segundo gran eje del festival será la Gran Gala Mundial de la Magia, que tendrá lugar el 4 de julio a las 22:00 horas en el Auditorio Menéndez Pidal de El Espinar.

La cita será presentada por Karim, uno de los comunicadores y artistas cómicos más reconocidos del país, la gala reunirá a algunos de los mejores exponentes de la magia actual.

Entre los artistas destacados estará Héctor Mancha, campeón mundial de magia y poseedor del máximo galardón que puede obtenerse en esta disciplina, que presentará su espectacular número de manipulación.

También llegará hasta El Espinar Álvaro Cortés, mago multipremiado que combina cambios de vestuario, manipulación y sorprendentes efectos visuales. Desde Galicia arribará Dani Polo con una propuesta de grandes ilusiones y aparatos de gran formato que le han valido numerosos reconocimientos.

Completará el cartel Luis Boyano junto a Karla con una peculiar cabina espiritista familiar, una experiencia mágica poco habitual que permitirá al público disfrutar de fenómenos imposibles en un entorno lleno de misterio y humor.

El precio de la Gran Gala Mundial de la Magia será de 15 euros y la entrada podrá adquirirse vía online a través de los canales habilitados por el Auditorio Menéndez Pidal, así como en la Oficina de Turismo y en la taquilla.

Figueredo ha apuntado que, "con esta octava edición, El Espinar reafirma su apuesta por la cultura, el entretenimiento familiar y la magia de calidad, consolidando un festival que año tras año reúne a artistas de primer nivel y atrae a público de toda la provincia y de numerosos puntos de España".