Riaza brinda por el éxito de ‘Amor a primera birra’ con una multitudinaria jornada de cerveza, gastronomía y música

Riaza se convirtió este viernes en el último gran punto de encuentro de la tercera edición de ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’.

Riaza se convirtió este viernes en el último gran punto de encuentro de la tercera edición de ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’.

El Parque El Rasero acogió la cuarta y última parada de esta ruta impulsada por la Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria, con una jornada multitudinaria en torno a la cerveza artesana, la gastronomía de proximidad y la música en directo.

Vecinos, visitantes y amantes de la cerveza artesana llenaron durante la tarde y la noche este espacio riazano, en una cita que vuelve a confirmar el tirón de una propuesta ya consolidada en la provincia.

La feria contó con la participación de las cerveceras Sanfrutos, 90 Varas, Casuar y Marijave, acompañadas por productos de Quesos Moncedillo, Restaurante La Pizarrera y Bendito Nanno.

Una combinación pensada para mostrar la calidad y diversidad de la producción agroalimentaria segoviana y para acercar al público el trabajo de productores locales.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó la excelente respuesta del público en esta última parada.

“Riaza ha demostrado una vez más su capacidad para acoger eventos que dinamizan la vida social y económica de nuestros pueblos y que ponen en valor el enorme potencial de nuestros productores”, señaló.

Durante la jornada, cientos de personas recorrieron los distintos espacios de la feria, participaron en las degustaciones y compartieron impresiones con los productores.

La música también tuvo un papel protagonista. La programación comenzó con la actuación del grupo En Petit Comité, que puso ritmo al Parque El Rasero, y continuó con la sesión de DJ Jaco, que prolongó la fiesta hasta la medianoche.

Como en el resto de paradas de la ruta, también se celebró el sorteo de tres lotes de productos de Alimentos de Segovia entre los asistentes.

Rodríguez subrayó que “el éxito de ‘Amor a primera birra’ confirma que existe un creciente interés por conocer y consumir productos de proximidad, así como por participar en actividades que generan experiencias en torno a nuestra gastronomía y nuestro territorio”.

La diputada agradeció además la implicación del Ayuntamiento de Riaza, de las empresas participantes, de los equipos organizadores y de los vecinos y visitantes que han respaldado esta edición.

“Gracias a esa colaboración, la ruta sigue creciendo año tras año y consolidándose como una referencia provincial”, afirmó.

Con la cita de Riaza, la Diputación de Segovia pone fin a una tercera edición que durante el mes de junio ha recorrido cuatro municipios de la provincia: Abades, el 6 de junio; San Cristóbal de Segovia, el 13; Prádena, el 20; y Riaza, el 27.

A lo largo de estas cuatro jornadas, la iniciativa ha reunido a miles de personas y ha permitido promocionar las cervezas artesanas segovianas y los productos amparados por la marca Alimentos de Segovia.

La propuesta ha contribuido además a generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar el atractivo de los municipios participantes.

“Cerramos esta tercera edición con un balance muy positivo. Hemos comprobado que la combinación de cerveza artesana, gastronomía local, música y promoción del territorio sigue funcionando y despertando un gran interés entre el público”, concluyó Magdalena Rodríguez.

Un respaldo que, según la Diputación, anima a seguir trabajando para que Alimentos de Segovia continúe siendo un motor de desarrollo para los pueblos de la provincia.