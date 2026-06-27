El Festival Internacional de Música y Artes en la Calle regresa a La Estación de El Espinar este fin de semana

El Festival Internacional de Música y Artes en la Calle ‘Femuka’ regresa a La Estación de El Espinar (Segovia) este fin de semana con la celebración de su décimo octava edición en la que estarán presentes la creatividad, la música y un Femarket.

La organización ha dispuesto un programa que busca una experiencia global, como relató el diputado de Turismo y alcalde espinariego, Javier Figueredo. En ese sentido, la oferta incluye actuaciones musicales de diversos estilos, así como talleres, infantiles o musicales, entre otros, puestos de comida, juegos y actividades complementarias para todos los públicos.

Desde el viernes y hasta mañana el núcleo de La Estación de El Espinar va a ser la sede para el desarrollo de más de una treintena de propuestas, que tienen el ambiente en la calle como principal atractivo. En el cartel musical aparecen los andaluces de Gata Brass Band, los madrileños Epi & Brass y los catalanes Brinkadeira, mientras que el elemento castellano y leonés lo aporta El Puntillo Canalla. Además, los más pequeños podrán disfrutar con la actuación de Titirisolfa Show. Por su parte, Dj Rorro se adentrará en los sonidos de afrobeat&boogaloo.

Pero más allá de la música, ‘Femuka’ cuenta con actividades paralelas. Entre ellas, un juego de rol diseñado específicamente para la ocasión por la Asociación Azahar, o el nombramiento de la directora de Titirimundi, Marian Palma, como Musicallejera 2026.

Programación

La programación comenzó ayer en la capital segoviana con diferentes propuestas como el ‘Femuka Show’ en el Paseo del Salón, así como un Marching Bands y Grupo de Percusión que, desde las 22 horas, procesionó desde este punto hasta el Azoguejo.

Continúa hoy con ‘Femukids’, que traerá talleres infantiles y adultos durante la mañana. También se inaugurará el Mercadillo Femarket y el Stand de ‘Femuka’, para continuar con la apertura del Espacio Food Trucks, “una selección de comida internacional donde disfrutar de gastronomía gourmet”, indica el cartel.

Ya a las 13 horas se celebrará el Vermut Musical con Brass Bands y Grupo de Percusión, para dar paso a un Juego de Rol de ciencia ficción, humor y conspiraciones en la Plaza del Caño de la localidad. La jornada culminará con un Espacio ‘Femukids-Titirisolfa’, un cuentacuentos para jugar cantar, contar y soñar, y una nueva sesión de ‘Femuka Show’.

Por su parte, mañana arrancará con la apertura de los diferentes espacios colectivos a las 11 horas y, más tarde, a las 12.30 horas será el turno de la actuación de La Marching Band de la Escuela Municipal de El Espinar, bajo la dirección de Ismael Sánchez. A las 13.30 horas se celebrará un nuevo Vermut musical y, por último, a las 19.30 horas Dj Rorro deleitará la puesta de sol con su música.

Asimismo, el festival mantiene una línea solidaria, financiando la actividad de las tejedoras que contribuyen a la decoración de ‘Femuka’ y, así, se instalará un expositor para la venta de manualidades en lana, cuyos fondos irán a Tejiendo la Navidad. También habrá un espacio exclusivo de Cruz Roja, para que esa entidad distribuya su información.

Tanto Figueredo como la concejala de Cultura, Turismo y Educación del Ayuntamiento de El Espinar, Esther Barreno, remarcaron el “dinamismo” que este evento imprime al municipio, con actividades “gratuitas y para todas las edades, como un lugar de encuentro y promoción, con espacio para el compromiso social”.

Por su parte, el coordinador del programa, Jesús Olmos, argumentó que parte del secreto del éxito de ‘Femuka’ está en la singularidad que se imprime a la música que se incluye en el cartel, “directa, diferente”, así como en una “programación multigeneracional”.