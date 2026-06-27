El cuerpo de bomberos de Segovia incorpora por primera vez a una mujer

La primera mujer bombera del cuerpo de extinción de incendios de la provincia de Segovia

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Segovia ha incorporado por primera vez a una mujer a un cuerpo de bomberos del territorio segoviano.

Se trata de un hito dentro del proceso de homogeneización que desarrolla el SPEIS y que coincide con una nueva acción formativa dirigida a interinos y al personal que forma parte de la bolsa de sustituciones.

La Diputación ha enmarcado esta incorporación en su apuesta por la igualdad de oportunidades y por la aplicación de ese principio de forma transversal en todas sus áreas, servicios, departamentos y programas.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado que “la presencia de mujeres en una profesión tradicionalmente masculinizada supone el avance hacia una organización más representativa, diversa y enriquecedora”.

En este sentido, ha subrayado que esa diversidad “va a fortalecer los equipos de trabajo, aportando diferentes perspectivas”, además de contribuir a mejorar la calidad del servicio que se presta en los pueblos de la provincia.

Formación de los bomberos en interinidad y sustitución de la Diputación de Segovia

La acción formativa en la que se enmarca esta incorporación tiene una duración aproximada de 80 horas y busca proporcionar los conocimientos, habilidades y procedimientos necesarios para que los nuevos efectivos puedan desempeñar sus funciones de forma segura y eficaz.

El curso supone un punto de partida común para quienes acceden al SPEIS y favorece tanto la igualdad de oportunidades como la integración de todos los efectivos en un entorno profesional basado en el respeto, la colaboración y el compañerismo.

La formación forma parte de un proceso de aprendizaje continuo, que se completa con la experiencia operativa, la formación permanente y el compromiso individual con la mejora profesional.

Todo ello, según ha añadido De Vicente, con el objetivo de avanzar hacia “un servicio público de emergencias moderno, seguro y eficiente”.

Los contenidos abordados incluyen el conocimiento y manejo de medios móviles, maniobras de extinción y maniobras de rescate y salvamento, entre otros aspectos.

Los módulos son impartidos preferentemente por los mandos operativos del SPEIS y, en especial, por los jefes de dotación-cabos, al ser quienes supervisan, coordinan y transmiten habitualmente los procedimientos operativos en las intervenciones.

Estos profesionales cuentan con experiencia en gestión de equipos, toma de decisiones en escenarios de emergencia y control de la seguridad de las dotaciones, lo que permite ofrecer una visión integral especialmente adecuada para los nuevos efectivos.

Con esta incorporación, el SPEIS de la Diputación de Segovia da un paso simbólico y práctico en la presencia femenina dentro de un ámbito históricamente masculinizado y refuerza su proceso de modernización del servicio provincial de emergencias.