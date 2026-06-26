La Diputación de Segovia mejora el acceso a las Hoces del Riaza con la renovación de 4,9 kilómetros de carretera

El presidente de la Diputación de Segovia visita las obras en la carretera SG-V-9162, que une Riaguas de San Bartolomé y Aldealengua de Santa María

La Diputación de Segovia ha mejorado 4,9 kilómetros de la carretera SG-V-9162 con financiación de fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Hoces de Segovia’, para reforzar el acceso a las Hoces del Río Riaza entre Riaguas de San Bartolomé y Aldealengua de Santa María.

La actuación se enmarca en la vigesimosegunda intervención del cuarto eje del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Hoces de Segovia’.

El objetivo es mejorar los accesos a enclaves de interés turístico y reforzar la conectividad viaria en el entorno de las Hoces del Río Riaza.

La intervención ha consistido en la mejora del firme de la carretera SG-V-9162, que conecta Riaguas de San Bartolomé con Aldealengua de Santa María.

El tramo acondicionado alcanza los 4,9 kilómetros y ha sido financiado con fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Exfamex SL por un importe total de 216.240,44 euros, IVA incluido.

La vía forma parte de un itinerario que enlaza con las carreteras nacionales A-1 y N-110 y con la autonómica SG-945, configurando uno de los accesos a las Hoces del Río Riaza.

Los trabajos han incluido la regularización del firme con mezcla bituminosa en caliente, con un espesor de seis centímetros en los tramos que presentaban irregularidades en la rasante y en la sección transversal y longitudinal.

Posteriormente se ha ejecutado una capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor y un ancho de calzada de 4,5 metros.

También se ha actuado sobre los entronques con otras carreteras y caminos del trazado.

Igualmente, se ha procedido al recrecido de arcenes con zahorra artificial en todo el tramo, con medio metro de anchura, salvo en el puente sobre el río Riaza en las proximidades de Aldealengua de Santa María.

La actuación se ha completado con la señalización horizontal de bordes de calzada, cebreados y simbología en intersecciones.

Con anterioridad, medios propios de la Diputación habían realizado la limpieza de cunetas y obras de fábrica, la retirada de vegetación y arbolado cercano y labores de bacheo en todo el recorrido.